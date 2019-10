Exclusivo: un alcalde chileno denunció un acuerdo entre Macri y Piñera para enfriar Agua Negra

El alcalde chileno de Vicuña, Rafael Vera, estuvo en Banda Ancha, y habló sobre la paralización del Túnel de Agua Negra.

"Con el Túnel no pasa nada. Lamentablemente, efectivamente, no ha habido voluntad de seguir avanzando. Hay un acuerdo entre ambos presidentes para enfiar Agua Negra, Piñera ha colocado procesos más lentos, no hay argumentos para detenerlo", aseguró Vera.

El alcalde relató que el presidente Macri manifestó que "no tenía interés por Agua Negra" y Piñera comenzó a demorar el proceso con "argumentos que no son reales", detalló.

Vera, se mostró esperanzado en el cambio de gobierno en Argentina y expresó: "Los compromisos de ambos países van más allá de los gobernantes, espero que el próximo presidente de la Argentina cumpla con los compromisos del país con Chile".

Por otra parte, Vera promovió el turismo en su municipio, rankeado como uno de los destinos más atractivos a nivel internacional por sus paisajes y cielos limpios de contaminación. Explicó que llegó a San Juan para participar junto a su delegación en la 11° Feria de la Cultura Popular y el Libro, en Rawson. Además, este sábado descubrirán un busto en homenaje a la poetisa Gabriela Mistral, en Caucete.

Vera se mostró preocupado por el impacto que puede tener la crisis argentina en el flujo turístico hacia Vicuña y el resto de la Región de Coquimbo en la próxima temporada de vacaciones. Sin embargo, confió en que Argentina pueda encontrar el camino del crecimiento, porque ambas naciones tienen una relación de interdependencia marcada y una colaboración mutua necesaria.

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA A CONTINUACIÓN