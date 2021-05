Las balas pican cerca. Sostener las clases presenciales en San Juan sigue siendo una de las prioridades en esta segunda ola de contagios y los esfuerzos estarán puestos en mantener a raya los contagios. Una cosa está definida por la otra. Si la curva epidemiológica se dispara descontroladamente, habrá que tomar medidas más drásticas. Está escrito en el protocolo acordado en el Consejo Federal Educativo. Este jueves el gobierno de San Luis decidió apretar el botón rojo.

Alberto Rodríguez Saá hizo el anuncio reconociendo que no hay una cantidad relevante de contagios dentro de las escuelas. Pero la presencialidad trae aparejados los encuentros sociales a la salida de clases. Los números en la vecina provincia son aterradores. Entonces, todo el sistema educativo pasará a la virtualidad.

Con una población de menos de 500.000 personas, San Luis prácticamente duplica los casos diarios de Coronavirus de San Juan, que tiene más de 700.000 habitantes. Este jueves en la provincia vecina informaron 618 contagios contra 354 de San Juan. Más de 6.600 casos activos contra 3.950 aquí.

Cabe preguntarse qué pasó en San Luis, que en algún momento fue una de las provincias de mejor situación epidemiológica, pagando el costo de haber bloqueado algunas rutas con barricadas. En principio, su posición estratégica le jugó en contra. Queda de paso. El transporte de cargas atraviesa su geografía constantemente con una frecuencia que San Juan no conoce. Su desarrollo turístico también hizo que hubiera una invasión en Merlo, Potrero de los Funes y localidades aledañas en Semana Santa.

Mirar lo que está pasando al lado de San Juan parece prudente, en medio del tembladeral que provoca la pandemia. En Mendoza también hubo un remezón. El gobernador Rodolfo Suárez, que rechazó afectar el dictado de clases sin importar la situación sanitaria, resolvió de urgencia una serie de medidas aplicables a partir de este viernes.

Todos los días incluso los fines de semana solo se podrá comprar en el comercio según terminación del DNI. Y quedan suspendidas las reuniones sociales al aire libre. Mendoza suma unos 1.000 casos positivos de Covid 19 cada 24 horas y superó los 2.000 fallecidos desde que empezó la pandemia. En la vecina del sur las restricciones siempre fueron menos estrictas que en San Juan. Pero hoy el corte a la nocturnidad empieza a las 23.30 todos los días. Aquí todavía la actividad se extiende hasta la 1 de la madrugada.

Mendoza tiene dos veces y medio la población de San Juan. Sin embargo, sus estadísticas de Coronavirus están bastante por encima de esa relación. Más que triplica los casos diarios de su hermana menor y cuadruplica los muertos, tristemente. Hacer comparaciones es un tema tabú porque no hay recetas infalibles en el combate contra la peste. Hay esfuerzos y desafíos a la medida de cada comunidad.

Esta mirada sanjuanina hacia San Luis y Mendoza, que no tiene un interés competitivo porque sería absurda una lectura semejante, sí tiene una perspectiva de contexto. Eso que está sucediendo apenas cruzando los límites interprovinciales no es una realidad alejada. Por el contrario, está siempre latente como espejo de lo que puede suceder. La pertenencia geográfica a una misma región, la integración histórica desde lo económico, lo cultural, lo político y lo humano, hacen que San Juan no pueda ser pensada como una isla.

Sin ir más lejos, no hay restricciones para entrar y salir de la provincia. No se debe presentar test negativo ni guardar aislamiento, como alguna vez sucedió en el inicio de la pandemia. No tendría sentido a esta altura, si la circulación viral comunitaria está en cada rincón del país. Apenas faltaba una confirmación del Instituto Malbrán para oficializar en San Juan la presencia de las nuevas variantes del Covid 19 que ya afectan a las vecinas cuyanas.

La semana próxima habrá que tomar decisiones a nivel oficial. El DNU del presidente Alberto Fernández se extiende hasta el viernes 21 de mayo. Vendrá otra norma para seguir adelante, ajustada a la realidad que dicten las estadísticas. Un anticipo de ello pudo verse con el levantamiento del feriado puente del lunes 24 de mayo. Se optó por desalentar el turismo interno desarmando el fin de semana largo. Tendrá un impacto económico fuerte. Pero el piso de casos sigue alto y es una preocupación porque el invierno todavía no empezó.

Lo dijo la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, ayer en una reunión con periodistas. Están negociando vacunas con todos los laboratorios, pero las dosis no van a resolver solas el problema mayúsculo. Las medidas de restricción se pueden agravar eventualmente. Por el momento la estrategia de la Casa Rosada ha sido delegar en los gobernadores el cuidado de sus propios distritos. Pero los parámetros para decidir se han unificado. Fue así que San Juan inició mayo con la calificación de Zona de Alto Riesgo.

Las balas pican cerca. San Luis agravó sus restricciones. Mendoza también. Cada gobierno con su propia receta, pero con un mismo problema por enfrentar. San Juan terminó este jueves con apenas 7 camas disponibles en terapias intensivas privadas, pero todavía conseva una reserva importante en áreas críticas públicas. La única manera de soportar el embate es cortar la cadena de contagios. Y para hacerlo solo aparecen nuevos cierres en el manual de soluciones.



