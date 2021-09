Bloquistas, a rendir

El bloquismo, como el resto de las fuerzas políticas, entra en la recta final de este primer tramo de campaña. El domingo de primarias no se sabrá a ciencia cierta cuántos votos aportó el socio dilecto del justicialismo, dentro del Frente de Todos, porque hubo lista de unidad. Precisamente por esa razón tendrá doble valor lo que suceda en los tres municipios que hoy gestiona el partido de la estrella: Iglesia, Zonda y Angaco.

Será la primera elección que le toque transitar al todavía nuevo intendente de Iglesia, Jorge Espejo, sometido también a un plebiscito. Llegó por afuera porque no hubo manera de acordar con los hermanos Mauro y Marcelo Marinero. Les ganó en las urnas. Asumió y denunció todo lo que estaba mal. En jerga futbolera, entró con los tapones de punta. Pero tuvo que transitar la pandemia y mucho de lo que se había propuesto mostrar se vio retardado por el momento extraordinario.

El presidente del bloquismo, Luis Rueda, aseguró este martes en Banda Ancha que la situación interna partidaria está salvada. Que particularmente en Iglesia están todos juntos. Pero la expresión de esa unidad -si efectivamente está lograda- se verá en las urnas este domingo. Les puede ir muy bien, como en las épocas doradas de los Marinero. O no tan bien. Y no faltará quien lo haga notar, llegado el momento.

Rueda abrió el paraguas. Dijo que la responsabilidad del comicio no solo recae sobre el bloquismo sino también sobre cada integrante del Frente de Todos. Dijo que se ha hecho una convocatoria amplia que incluye a los peronistas de Iglesia. El objetivo es que no se queden de brazos cruzados, mirando la suerte bloquista en el departamento. La consigna es ganar por el mayor margen posible sobre el resto de las listas. El próximo intendente se discutirá recién en 2023.

No está de más recordar la importancia estratégica que reviste Iglesia, más allá de su escaso impacto en el padrón electoral general. Es uno de los departamentos menos poblados, pero al mismo tiempo es el suelo donde se asienta Veladero y en breve, Josemaría. Además, es la puerta de entrada desde Chile por el paso de Agua Negra. Sumarle el espejo de Cuesta del Viento alcanza para entender la magnitud de ese distrito que sigue esperando despegar, paradójicamente.

En Zonda, después de una breve interrupción, el bloquismo retomó su hegemonía en 2015 y desde ahí en adelante ha ganado holgadamente cada parada electoral con la dupla compuesta por Miguel Atampiz y Edgardo Sancassani. De los tres departamentos gobernados por el bloquismo en la actualidad, aparenta ser el bastión más holgado. Independientemente de los aciertos o desaciertos de la gestión municipal, la interna en ese distrito se resolvió rápidamente. Y el peronismo no pudo hasta ahora destronar al socio político. No debería haber sobresaltos este domingo en el cuarto oscuro. No debiera.

En Angaco, por el contrario, el escenario es bastante más incierto. Hubo cambio de timón en 2019 y fue traumático. Salió el justicialista José Castro y entró el bloquista Carlos Maza, en una de las transiciones más problemáticas de toda la provincia. El exintendente terminó afrontando un procesamiento junto a exfuncionarios de su administración. La convivencia forzada en este contexto de campaña entre los que se fueron y los que llegaron es bastante difícil de imaginar.

Como Espejo en Iglesia, esta será la primera elección que afronte Maza en Angaco. El propio Sergio Uñac los puso a todos en el compromiso de plebiscitar sus desempeños. Es decir que el voto de estas legislativas nacionales salpicará a los municipios y nadie podrá hacerse el distraído. Para el bloquismo puntualmente será un examen difícil. Habrá varios interesados esperando ese escrutinio.

Estas menudencias municipales son de público conocimiento. A eso obedece la aclaración de Rueda en Banda Ancha, acerca de la responsabilidad compartida en el Frente de Todos. Bloquistas y peronistas empujando el carro, como condición necesaria para sostener el proyecto provincial. Donde no se logre, la reprimenda será generalizada. Lo mismo pasará a la inversa.

En Capital, por ejemplo, donde gobierna el intendente justicialista Emilio Baistrocchi, los correligionarios de Rueda también tendrán que rendir cuentas por el rendimiento que alcancen en las urnas. Ídem en Rivadavia, Santa Lucía y 9 de Julio, los tres departamentos administrados por Producción y Trabajo. Si los resultados no fueran todo lo generosos que se espera, las cargas serán compartidas. Igualmente la mayor responsabilidad recaerá sobre los hombros del jefe comunal. Y eso también es sabido en Iglesia, en Zonda y en Angaco.

Entonces, es cierto que esta vez no se sabrá cuántos votos aporta el bloquismo al Frente de Todos. Pero habrá una manera de sopesar su participación al menos en esos tres departamentos. Podría funcionar como plataforma de lanzamiento para seguir expandiéndose hacia otros distritos. Es una aspiración cantada de Rueda, tener cada vez mayor protagonismo en los 19 departamentos. Su propio futuro podría estar atado a ese mismo plan.

En Banda Ancha se mostró muy entusiasmado con el municipalismo. Pero finalmente se contuvo de revelar su ambición. Hay versiones que lo ubican como uno de los eventuales candidatos a intendente de Rivadavia, pero son eso, rumores. De su boca no saldrá nada todavía, porque sería inoportuno.

Aún así, con las cámaras encendidas reconoció que ya está mirando hacia 2023. Solo hay que guardar esas aspiraciones personales un poco, focalizar el esfuerzo en esta parada electoral. Después del 14 de noviembre, habrá bandera de largada.



