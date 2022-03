Me gusta/no me gusta: pulgar arriba para un intendente, pulgar abajo para un dirigente empresario

En la sección 'Me gusta/no me gusta' de Banda Ancha, este martes hubo pulgar arriba para un intendente y pulgar abajo para un importante dirigente empresario. En el primer caso, el jefe comunal apostó fuerte para reconciliarse después de algunas tensiones con los trabajadores municipales. No será la solución a todos sus problemas pero posiblemente gane tiempo para reencauzar la gestión.

En el caso del 'no me gusta', esta vez fue para un notable bodeguero que, al frente de una poderosa institución, sufrió una derrota política esta semana y se plasmó en San Juan. Perdió el manejo de un programa millonario que otrora administraba su directorio.

Para saber de quiénes se trata y conocer los detalles de la suerte de uno y la desgracia del otro, te invitamos a que mires el video inserto en esta nota. No te pierdas cada día la sección 'Me gusta/no me gusta' en Banda Ancha por Canal 13 San Juan TV.