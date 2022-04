Me gusta/no me gusta: pulgar arriba para el que quedó, pulgar abajo para el que corrieron

En la sección 'Me gusta/no me gusta' de Banda Ancha este miércoles hubo pulgar arriba para un dirigente que logró retener el cargo a pesar de que le habían anunciado el desplazamiento. Y pulgar abajo para un dirigente, que por el contrario, fue desplazado después de dos décadas de parecer inamovible al frente de uno de los sindicatos más potentes de la Argentina.

El 'Me gusta' de la fecha se lo llevó el vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Hugo Carmona, quien ha seguido trabajando en perfecta armonía con el presidente mendocino Martín Hinojosa, a pesar de que el mismísimo ministro de Agricultura de Nación, Julián Domínguez, había anunciado en San Juan que estaba en ciernes el cambio.

Domínguez habló en la reunión de directorio de Coviar que se llevó a cabo en San Juan en la víspera de la Fiesta de la Vendimia y allí dijo que el cargo de vicepresidente del INV estaba en revisión, que iba a tener novedades en breve. Esa afirmación alimentó las especulaciones y rápidamente salió a la luz el exministro de Producción de la provincia, Andrés Díaz Cano, como potencial sustituto de Carmona.

Algunos lo dieron por hecho. Sin embargo, Carmona siguió trabajando como siempre en el INV y por el momento nada indica que vaya a ser removido de la repartición.

El 'No me gusta' del día se lo llevó el ahora ex secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló. El histórico dirigente llevaba unos 20 años al frente de esa central obrera. A lo largo de esas dos décadas, varias veces visitó San Juan y siempre fue bien recibido, no solo por su representación sectorial sino también porque construyó poder hasta llegar a ser triunviro de la CGT.

Esta semana se terminó todo. Caló perdió la interna de su sindicato de manera inesperada frente a Abel Furlán. De este modo se cerró un ciclo. Medios porteños atribuyeron el resultado del comicio a una factura que terminó pagando Caló por su afinidad con Alberto Fernández frente a la banca kirchnerista que habría encontrado Furlán.

