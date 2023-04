Camus: "Para hacer las cosas distintas no hay que votar siempre a los mismos"

Este jueves en Banda Ancha mantuvo una entrevista de cara a las elecciones del 14 de mayo Eduardo Camus, candidato a intendente de Rawson dentro de la subagrupación "Vamos San Juan", del Frente San Juan por Todos.

El candidato de la línea del actual Gobernador sostuvo que "para hacer las cosas distintas no hay que votar siempre a los mismos". Además elogió a Uñac al manifestar que "es el piloto de tormenta que necesita la provincia". También dijo que "Orrego y Martín se tienen que hacer cargo: son la cara de Macri en San Juan".

"Venimos resolviendo algunas cosas pero nos damos cuenta que sin la intervención del Estado municipal Rawson no se puede poner de pie. Esto no empezó ahora si no que lleva gestiones largas y los problemas de los rawsinos son concretos: limpieza, alumbrado público, los espacios. Tenemos que recuperar el municipio", dijo Camus.

"Nuestro equipo quiere recuperar el gobierno departamental para ponerlo al servicio de los vecinos. Los rawsinos nos merecemos vivir mejor", sostuvo.

"Para hacer las cosas distintas no hay que votar siempre los mismos y esto es cuando los otros se van a tener que hacer cargo de las cosas que hicieron o dejaron de hacer en tantos años de gestión", analizó.

"San Juan ha cambiado en los últimos años. Hay grandes obras, se diversificó la economía, pero no es lo mismo cuando tenés los vientos a favor como los mejores años del gobierno nacional donde llevar el barco a puerto es más fácil que ser un capitán de tormenta. Y evidentemente el Gobernador Uñac, que le tocó pasar por el macrismo, y después la pandemia, es un capitán de tormenta y para lo que se viene vamos a necesitar esa experiencia. De Sergio, de Cristian Andino, donde en tiempos muy difíciles sostuvo San Martín y es un municipio que es ejemplo", manifestó el candidato.

"Me parece que Fabián Martín y Marcelo Orrego se tienen que hacer cargo de sus propias decisiones. Ellos son las caras del ajuste que estamos sufriendo porque el endeudamiento es el que ellos permitieron, sobre todo Marcelo Orrego votando las leyes y el endeudamiento del FMI", dijo en otro párrafo de la entrevista.

"Hay que hacerse cargo, ellos son la cara de Mauricio Macri en la provincia, de Patricia Bullrich, parece que hablan desde un lugar sin historia, sin pasado, sin compromiso. Es muy fácil hablar siendo oposición y no asumiendo los problemas y necesidades del pueblo sanjuanino", expresó.

Mirá la entrevista completa al principio de la nota.