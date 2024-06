‘No nos sentimos acompañados’, la respuesta de la Cámara Minera a Uñac por el RIGI

La semana pasada el Senado de la Nación votó el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones, más conocido como RIGI, algo solicitado por un amplio abanico del sector minero y resistido por otros. El senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, emitió su voto en contra sobre ese punto y por eso recibió las críticas desde la Cámara Minera de San Juan, quienes dijeron no sentirse acompañados con el accionar del pocitano.

‘No es un tema para nada personal ni mucho menos. Uno representa a una institución y la visión de esa institución es que no nos sentimos acompañados en ese voto, nada más’, dijo Martínez.

Para quien supo ser titular de Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (Gemera), el voto de Uñac ‘no es un voto personal, es un voto consensuado con una fracción política que por determinada razón fue en ese sentido. Quizás hasta esa misma agrupación política después cambie y el mandato es diferente’.

Por último, Martínez expresó: ‘A mí se me hace difícil no pensar en el desarrollo minero de San Juan porque es una cuestión de pasiones y sentimientos propios, quizás por eso no soy político, porque justamente tengo una pasión desenfrenada por una cosa y no sería ecuánime. Creo que a eso uno tiene que preguntárselo a veces, si uno es político porque quiere respetar un mandato o es político porque quiere hacer el bien’.