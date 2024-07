Dura crítica del concejal Castro a Romina Rosas por la gestión en Caucete y el uso de recursos

De antemano se conoce que Caucete es un departamento con mucha actividad política. Tanto dentro de los partidos como en las antípodas de los ideales, siempre hay comidilla política, enfrentamientos, internas y cruces. La semana pasada, la intendenta Romina Rosas dijo en Banda Ancha que no tiene diálogo con el Gobernador Marcelo Orrego y que es escaso con los funcionarios del gabinete provincial. Y en esta ocasión, el concejal Emanuel Castro, perteneciente al espacio político oficialista en la provincia, Cambia San Juan, criticó duramente la gestión de la intendenta peronista y aseguró que pese a tener el mismo presupuesto que Santa Lucía, en Caucete no se hace nada. Además, sostuvo que no le parece ‘poner de excusa al gobierno provincial por ser de distinto color político’.

El edil visitó el estudio de Canal 13 y disparó contra la jefa comunal del departamento del Este. Acerca del diálogo inexistente que acusa Rosas, el concejal Castro sostuvo que ‘el gobernador tiene la comunicación y diálogo con todos los intendentes. Acá influye mucho también si los intendentes gestionan, se acerca a los ministerios y a la Casa de Gobierno para transmitir las problemáticas o no. Creo que poner de excusa que el gobierno provincial es distinto color político al gobierno municipal, es quedarnos solamente con eso y nada más, no me parece’.

El edil continuó con su crítica a Rosas y puso de ejemplo a la gestión anterior de Fabián Martín: ‘Fabián Martín, en Rivadavia era intendente y le tocó ser intendente con un gobierno provincial que no era de su color político, sin embargo, gestionó e hizo crecer su departamento. Nuestro gobernador (por Marcelo Orrego), su primera gestión, del año 2011 al 2015 fue el único intendente de San Juan que era opositor al gobierno provincial de aquel entonces y Santa Lucía empezó a crecer. Entonces poner como excusa que, si el gobierno provincial no es de tu mismo color político y no vas a tener diálogo, tu departamento no va a crecer, me parece que por ahí no va la mano’.

Castro comparó a Caucete con Santa Lucía porque tienen un presupuesto similar. Según dijo el concejal, ‘si no optimizamos lo recursos, el departamento va a seguir estancado. El presupuesto de Caucete es similar el presupuesto de Santa Lucía, con los fondos y recursos’, dijo Castro y agregó: ‘Si uno ve que en Santa Lucía hacen plazas, hacen obras, hay asfalto, remodelan una unión vecinal, crean paseo saludable y en Caucete manejan el mismo dinero, pero no se hace nada, no se avanza con obra municipal, entonces hay algo que no se está administrando bien’.

El concejal continuó disparando contra la intendenta, mencionó que el parque automotor del municipio está destruido y otras denuncias más que se pueden escuchar y ver en el video de la entrevista en Canal 13 que acompaña esta nota.