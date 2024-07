Rosas y la interna del PJ: ‘Si fuera hombre no me preguntarían tantas veces si quiero ser’

A comienzo de semana la intendenta y de Caucete y dirigente peronista, Romina Rosas, se mostró descontenta con las últimas decisiones que se fueron gestando en el seno del Partido Peronista, con el acuerdo entre Sergio Uñac y José Luis Gioja en pos de renovar las autoridades. La caucetera sostuvo que ‘si fuera hombre no me preguntarían tantas veces si quiero ser’, agregó que no se sintió ‘excluida, pero sí sin la suficiente participación’ y disparó contra los principales conductores locales al decir que ‘cuando hablamos de unidad es con todos, no es el acuerdo de pocos’.

En el seno del PJ, las vertientes uñaquistas y giojistas mostraron un principio de acuerdo para la tan deseada renovación de autoridades peronistas. Pero hay algunos otros sectores y dirigentes que mostraron descontento por las decisiones de ambos sectores, en cuanto a nombres y la posible próxima cúpula pegotista. En este sentido, Rosas había mostrado disconformidad y este viernes en Banda Ancha lo amplió.

‘No me sentí excluida porque sería como faltar a la verdad, pero sí me sentí sin la suficiente participación de algunos sectores, que creo que es necesario. Formar una lista de unidad que tiene que ver con un acuerdo, por supuesto tiene que tener otras voces. Este acuerdo de unidad para que sea esa renovación necesaria que nuestro peronismo está exigiendo, no sólo en provincia, sino a nivel nacional, tiene que ver con la participación de otros sectores. Estamos pidiendo esa participación y esperando que se de’.

En los últimos meses, el acercamiento de posturas entre Gioja y Uñac se ha mostrado como algo esencial para la unidad peronista. Sobre este escenario, para Rosas ‘puede ser un punto de partida necesario seguramente porque también es una de las circunstancias que nos llevaron a los resultados que hoy tenemos, pero no es todo eso. Tienen que estar, por supuesto, pero también deben estar otras voces’.

Rosas viene sosteniendo desde hace tiempo que la conducción peronista podría estar en manos de una mujer. ‘Hemos logrado mucho las mujeres en este camino transitado, la última conducción partidaria que ha sido la de Sergio (Uñac), también ha generado muchos espacios para las mujeres. Creo que las mujeres tenemos ganas de ser y eso es muy válido, hay que cuidarlo y conservarlo porque esto es la democracia, el crecimiento, desarrollo de los partidos. Con todos los partidos suceden estas cuestiones’, dijo Rosas.

En la sintonía misma y sobre la posibilidad de conducir el PJ señaló: ‘Si fuera varón no me preguntarían tantas veces si es verdad que quiero serlo. Sería más natural".

La dirigente del Este sanjuanino expresó en diversas oportunidades que su deseo es ser conductora del peronismo provincial. Pero lejos en la consideración, según las versiones de entre telones, disparó contra el acuerdo de los últimos dos presidentes pejotistas.

‘Creo que hay que convocar a todos. Cuando hablamos de unidad es todos, no es el acuerdo de pocos. Ese es el gran desafío, sino nada de esto estaría pasando. Hay mucho por corregir y sabemos perfectamente cuál es la mirada de la sociedad que hoy tiene sobre el peronismo’, añadió.

Sin diálogo con Orrego

La intendente de Caucete al ser consultada sobre su relación con el gobernador Marcelo Orrego, sostuvo que no tienen diálogo.

‘No tenemos diálogo. He tenido diálogo con alguno de sus ministros, estamos esperando la pavimentación de las arterias que hay un convenio firmado y deben dar cumplimiento. Hubo una neutralización aparentemente, una prórroga con las empresas, con sus contratos hasta el 31 de agosto. Esperamos por supuesto que esto se resuelva porque tenemos arterias principales en una situación deplorable, que en algunas hemos comenzado nosotros’, dijo la jefa comunal de Caucete.

Por último, la intendenta añadió: ‘estamos esperando la entrega del barrio El Algarrobo que lo tenemos pendiente. Aparentemente habría fecha muy pronto, pero a la intendenta todavía no le comunican’.