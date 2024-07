El PJ, otra vez incómodo con el RIGI

Cuando la Ley Bases pasó por el Congreso, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones o RIGI dejó el tendal de peronistas divididos. Ahora que el proyecto llegó a San Juan, el bloque justicialista tendrá que poner la cara y definir. Como mayoría, el PJ tiene la llave de la aprobación o el rechazo. Nadie espere un combate épico.

Este lunes en Banda Ancha el jefe del bloque uñaquista, Juan Carlos Quiroga Moyano, dijo que no asumirán una postura negativa de arranque. No hizo falta ninguna aclaración. Hay voluntad de acompañar, con todo lo que esto implica.

En la Cámara de Diputados de Nación, los uñaquistas Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica votaron a favor. Inmediatamente pagaron el costo en San Juan. Sus compañeros los tildaron de 'traidores' por colaborar con Javier Milei.

En el Senado, Sergio Uñac y Celeste Giménez votaron en contra y ganaron crédito interno por oponerse al proyecto libertario. Los colegas que acompañaron la ley fueron sometidos al escarnio en redes sociales. Se llegó a pedir la expulsión del partido.

Los sanjuaninos Uñac y Giménez quedaron a salvo de esta persecución con un voto bien testimonial: nunca pusieron en riesgo la aprobación del RIGI porque jugaron en minoría.

Ahora le toca al bloque uñaquista en la Legislatura someterse al escrutinio. Quiroga Moyano admitió que analizarán los términos de la adhesión al RIGI en comisiones y que, a lo sumo, verán alguna modificación necesaria para proteger a las pymes. En tal caso, la versatilidad del peronismo quedará otra vez en evidencia.

Quiroga Moyano quedó al frente del bloque uñaquista por el consenso de sus pares pero, fundamentalmente, porque lo impulsó el ex gobernador Uñac. Por lo tanto, su vínculo no necesita explicación. Su voto con respecto al RIGI estará habilitado por el senador. No hay margen para inferir lo contrario.

¿Quiere decir que Uñac puede votar en contra en el Congreso, sus diputados nacionales votar a favor y sus diputados provinciales también a favor? Absolutamente. Se llama política.

Sin embargo hay un factor que puede complicar las cosas y es la interna peronista, capítulo mil. El 25 de julio tendrán que cerrar la lista de unidad, de acuerdo al calendario establecido. Y Quiroga Moyano es el hombre con más puntaje para encabezar la etapa que viene. De hecho, este lunes en Banda Ancha confirmó que viene trabajando para construir los consensos necesarios.

Quiroga Moyano podría iniciarse como presidente del PJ, con el aval de Uñac y también de José Luis Gioja, votando a favor del RIGI. Esta posibilidad será irrelevante hacia afuera, pero hacia el interior del peronismo siempre será una mochila. Al menos, un punto por aclarar ante los compañeros que reclaman constituirse en una oposición más enérgica.

Es un debate no resuelto, puertas adentro del PJ. Si por un lado están los que anhelan un temperamento más parecido al de Axel Kicillof, bien combativo, por el otro están los que entienden que es hora de acompañar. Que los tiempos cambiaron. Que cualquier obstrucción al gobierno de Marcelo Orrego sería contraproducente, porque la gente los condenaría.

Son dos polos opuestos y conviven en el interior del partido que tuvo la suma del poder en los últimos 20 años. Hoy les toca aprender a funcionar en la vereda de la oposición. No hay unanimidad acerca de cuál es la receta más apropiada.

El reflejo es esta votación zigzagueante: a favor del RIGI en Diputados de Nación, en contra en el Senado y... puntos suspensivos en la Legislatura.

El clima amistoso que despide el recinto de Libertador y Las Heras es notable.

El diputado libertario Fernando Patinella, promotor de la adhesión a la Ley Bases y al RIGI en San Juan, fue consecuente con este tono fraterno, la semana pasada en Banda Ancha. Evitó desafiar a los justicialistas. Por el contrario, se refirió a ellos con mucha delicadeza. La tensión que irradia el Congreso Nacional no se replica en esta Legislatura Provincial.

Excepto aquella escaramuza por los cargos políticos en el IPEEM y el Consejo de la Magistratura, ocurrida en diciembre del año pasado, luego las sesiones transcurrieron en relativa armonía. Nada hace pensar que el RIGI vaya a sacudir el statu quo.

Puede haber -y seguramente habrá- alguna voz disconforme con la adhesión al régimen que tanto esperan las mineras, pero todo indica que le tocará vibrar en minoría.

Entonces no. Nadie espere un debate épico. Apenas un trámite. Incómodo. Pero trámite al fin.



JAQUE MATE