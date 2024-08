Ibarra sobre el RIGI: ‘Algunos operadores mineros casi están cayendo en el papel de cirujas’

La aceptación o no del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, conocida como RIGI, se encuentra en la Cámara de Diputados para ser tratada en las distintas comisiones y luego de obtener dictamen, pasar al recinto para su aprobación. Lo cierto es que hay voces a favor y en contra de la iniciativa aprobada en Nación y que debe ser ratificada o no en las provincias. Sobre este tema estuvo el dirigente justicialista, Mauricio Ibarra, habló en Canal 13 y tiró dardos hacia parte de los pro RIGI al mencionar que ‘algunos operadores mineros casi están cayendo en el papel de cirujas’. También adelantó que ‘el peronismo va a votar en contra de un sistema que tiene privilegios’, acerca de lo que sucederá en la Legislatura provincial.

Ibarra estuvo en Banda Ancha y fue allí donde aprovechó para ser duro contra el RIGI desde el punto de vista peronista.

Es que en relación a las nuevas autoridades que deberán asumir en el partido, Ibarra disparó contra el sector empresario minero, tratándolos se ciruja y diciendo que el Partido Justicialista debe tener la capacidad de ‘sentarse con un presidente de una cámara minera y decirle, mirá, te estás yendo de mambo, ya estás exaltando demasiadas visiones sobre el RIGI, porque la verdad que casi están cayendo en el papel de cirujas, algunos operadores mineros en el tema del RIGI, casi están cayendo en el papel de cirujas’.

Al ser consultado si hacía referencia al titular de la Cámara Minera, Ricardo Martínez, dijo Ibarra: ‘No, no quiero personalizarlo, pero bueno, es una exaltación de la operación y una negación a discutir un modelo de desarrollo. Una pieza que no entraba antes a la provincia, una pieza de una máquina, te obligaba a que vos la terminaras construyendo, eso es desarrollo, eso es industria. Ahora, si ellos quieren privilegiar la importación por el negocio de la importación y la exportación, y bueno, quedamos ajenos los sanjuaninos a eso. Nosotros lo que estamos discutiendo es un modelo’.

El dirigente justicialista destacó en materia minera a las gestiones de José Luis Gioja y Sergio Uñac.

‘”Gioja borró con el codo lo que escribió con las manos”, es falso, es falso de toda falsedad. “Uñac es un tipo que se dio vuelta y ahora como es oposición votó en contra de la minería”. Es falso, es falso, porque la mayor cantidad de beneficios que tuvo la minería y la mayor cantidad de instrumentos jurídicos que tuvieron que modificarse a favor de la minería lo hizo el gobierno de Gioja y lo hizo el gobierno de Uñac. Por lo tanto, caen en una falsedad ideológica, en ponerse tan en contra de cosas. Los operadores mineros, no admiten que en enfrente se les pare alguien y les diga, miren, muchachos, se están yendo de mambo, discutamos desarrollo, discutamos crecimiento, discutamos trabajo para los sanjuaninos. Tengan cuidado, porque por ahí yo los veo ya cirujeando’, expresó Ibarra.

Mirá la entrevista completa al dirigente justicialista Mauricio Ibarra, en el video que acompaña esta nota.