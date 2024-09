Tras el quiebre, cómo es la relación del PJ con el bloquismo

Las votaciones dentro de la Cámara de Diputados de la provincia terminaron de confirmar lo que había sido un indicio: el fin de la sociedad del Partido Justicialista con el Partido Bloquista, al menos como parte del último frente eleccionario conformado. Y fue en Banda Ancha, que el presidente del PJ, Juan Carlos Quiroga Moyano, contó cómo se encuentra la relación con el bloquismo, con quienes ya mostraron desencuentros en el hemiciclo sanjuanino.

Las últimas votaciones entre el Justicialismo y el Bloquismo no han sido iguales en la Legislatura y esto fue un indicio de que los dos sectores ya no se encuentran en la misma sintonía. Además, en las últimas declaraciones bloquistas, mostraron un interés y no descartaron acompañar al orreguismo, mostrándose cómodos junto al oficialismo provincial.

Pese a este panorama, para Quiroga Moyano se debe renovar el vínculo electoral con el bloquismo. ‘Yo creo que tenemos que renovarlo si es necesario. Hay que renovarlo. La verdad que estas elecciones del próximo año, lo he hablado con algunos dirigentes, es uno. A lo sumo, dos, los cargos expectantes’, dijo el veinticinqueño.

‘Y ese cargo expectante de uno o dos no le va a dar solución, ni siquiera al justicialismo, a los justicialistas, ni mucho menos a los sanjuaninos. Yo creo que para las que vienen no hay que pelearse. Hay que seguir trabajando todos juntos y buscando el mejor proyecto para el 2027’, aseguró el presidente del peronismo sanjuanino.

Ampliando el análisis, Quiroga Moyano señaló que ‘son importantes las del año que viene, le interesa mucho especialmente al oficialismo y a la oposición, no voy a decir que no nos interesa también, nos interesa no perder bancas. Lo más importante va a ser el 2027, en donde no nos podemos estar peleando por un solo cargo’.

‘Vamos a seguir hablando. No hemos perdido el contacto con Luis, siempre estamos en contacto, pero bueno, ellos están votando de alguna forma que ellos creen conveniente, acompañando al oficialismo, bueno, nosotros no estamos de acuerdo. Hoy todavía seguimos con esas diferencias, siempre se puede remediar, pero para el año que viene, no sé, porque los intereses son muy acotados, muy chiquitos los intereses, es una persona’, remató el jefe del justicialismo provincial.

