El libre mercado impulsado e impuesto por el gobierno nacional de Javier Milei, generó reacciones dispares en distintos sectores. Y si a eso se le suman los tipos de cambio sostenidos, termina siendo un condimento más para el escenario. En este contexto, el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos, apuntó contra Milei al decir que ‘el sector viñatero votó mayoritariamente este modelo, tal vez sin saberlo’.

En Banda Ancha, el productor se expresó sobre cómo se encuentra el sector, en el que por entonces reina la poca exportación de vinos, pero sí se exhibe un crecimiento en el mosto.

Ramos contó que la situación se encuentra en estado delicado porque no hay excedentes y por el dólar. ‘Ahora hay excedentes vínicos. Pero fundamentalmente porque también tenemos otro factor limitante que es el dólar. El dólar oficial que llega a menos de mil pesos y un dólar paralelo, y eso también es una dificultad al momento’, dijo el viñatero, que aclaró que el sector percibe el dólar blend, que no es el oficial, sino una mezcla.

Continuando con el análisis de la situación, apuntó al vicepresidente del INV, Abel Chiconi, que la semana pasada estuvo en Banda Ancha y dijo que ‘la situación acá, que no la dice el vicepresidente del INV, es tremendamente difícil. La cosecha próxima, de no tomarse medidas pronto, va a ser una cosecha con precio, si es que hay precio, de la uva. Es posible que haya maquila, que en estas condiciones que hoy hay en este momento, no habría mercado de uva, porque el que compró uva el año pasado se re contra clavó: le pagaron poco, pero el vino valía menos, así que la industria que compró uva, hoy no le saca el valor a la uva que compró’.

Contra Milei

El viñatero, además de reconocer los problemas que hay en el sector, apuntó contra las medidas de libre comercio de Milei.

‘Por otro lado, se han liberado la fecha de liberación de los vinos que nosotros tanto hablamos. Queríamos que se consiga la fecha de liberación para acotar el mercado. Golpe y porrazo, lo que no se podía postergar, ahora se anticipó, sobre todo con los vinos finos, que a los 45 días de la uva ingresada a la bodega, se pueden liberar’, explicó Ramos y agregó: ‘Esta actividad que tiene una concentración económica en la comercialización, si no hay una regulación, los productores estamos fritos. Entonces, no hay regulación y la poca que había se han eliminado o se han flexibilizado, entonces se nos hace bastante difícil ir a pelear por un precio’.

Ramos, cargó parte de la responsabilidad en los productores al mencionar que ‘el productor viñatero, desgraciadamente, mayoritariamente, votó esta política. Sin saberlo, quizás, pero la votó. Y privilegió, por ahí, un antipartido X, a sus intereses propios. Nosotros le pedíamos a los productores que votaran en defensa propia. No lo hicieron así, pero no lo hizo la mayoría del pueblo argentino, probablemente, que votó una política de libre mercado donde la mayoría de la comercialización está concentrada’.

‘Si no hay una regulación, no hay posibilidad que el pequeño, mediano productor, incluso el trabajador, puedan tener un reparto equitativo en la distribución del ingreso’, mencionó Ramos en Banda Ancha.

Podés mirar la nota completa al viñatero Ramos, en el video que acompaña esta nota.