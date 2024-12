Mientras algunos intendentes señalaron que hay puertas cerradas en Nación, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky contó en Banda Ancha que recibió fondos de Nación, dos mini cargadoras y sostuvo que ‘es cuestión de golpear puertas’.

El intendente rivadaviense realizó un repaso de lo acontecido en el año de gestión y contó en Canal 13 algo que es completamente distinto a lo que han expresado algunos jefes comunales acerca de recursos desde Nación.

‘Nación ha acompañado. Presentamos en Buenos Aires un proyecto apena asumí. Gestionamos un proyecto para la compra de 2 mini cargadoras a través de la Secretaría de Relación con los municipios. Los fondos llegaron hace un mes y medio, pudimos comprar las maquinarias y hoy tenemos dos mini cargadoras 0km disponible en el municipio’, contó el jefe comunal.

Miodowsky contó que ‘es cuestión de ir a golpear las puertas, de trabajar mucho. La verdad que cada vez que he ido a Buenos Aires, las dos veces me han recibido muy bien. Cada una de las puertas que he golpeado, se han abierto, me han escuchado. He pedido muchísimas cosas. Quienes me conocen saben que voy, golpeo puertas y pido. Tenemos muchos proyectos que están en espera’.

La suerte con la que contó el jefe comunal de Rivadavia difiere de la que declararon otros intendentes, quienes sostuvieron que hay puertas cerradas en Nación.

‘Nosotros estamos muy agradecidos, sino tuviésemos que salir a alquilar maquinaria, que es lo que hemos estado haciendo y por ahí se va mucho dinero en alquileres. De esta manera adquirimos movilidad propia para el municipio’, contó Miodowsky.

Mirá la entrevista completa al intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.