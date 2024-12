Sergio Vallejos, uno de los referentes de Evolución Liberal en San Juan, pasó por Banda Ancha y dejó abierta la posibilidad de postularse como candidato en las elecciones de 2025 si su partido lo requiere. En declaraciones recientes, habló sobre el futuro del liberalismo en Argentina, las diferencias internas dentro del movimiento y el desafío de fortalecer la representación legislativa.

Ante la pregunta sobre una eventual candidatura, Vallejos respondió con cautela pero sin descartar la posibilidad. "Si me lo piden desde el partido, podría ser candidato. Me han dicho que no tengo que adelantar nada porque la campaña recién empieza, pero los que tienen experiencia política te dicen que no hay 2027 sin 2025. Si queremos los liberales llegar con una buena propuesta, tenemos que demostrar en 2025 lo que realmente somos", afirmó.

El dirigente destacó la importancia de consolidar un bloque legislativo sólido en el Congreso: "El presidente necesita legisladores de calidad. Ya hemos visto lo que pasa cuando se eligen legisladores de pésima calidad. Nosotros, en Evolución Liberal, somos la versión nacional de buena calidad, no como esa versión ‘china’ que se rompe y no sirve para nada".

Vallejos también se refirió a las tensiones dentro del movimiento liberal y su relación con otros sectores, como La Libertad Avanza. Aunque aseguró que mantiene una buena relación con partidos aliados, subrayó diferencias irreconciliables con ciertos líderes.

"Tengo mis serias diferencias con Peluc (José Peluc, diputado Nacional), especialmente por lo que ocurrió con la entrega de una candidata a senador. Nos acostamos con dos senadores y nos levantamos con uno. Ese día todos le cuidamos los votos a Milei, pero las decisiones que se tomaron dolieron", explicó.

No obstante, destacó su buena relación con figuras como Yolanda Agüero y otros referentes del liberalismo local. "Las diferencias personales no deben afectar el movimiento político. Aunque hay quienes prefieren que estemos separados porque no resisten la comparación al momento de los votos, creo que debemos estar más unidos que separados", sostuvo.

Vallejos apuntó contra ciertos sectores del liberalismo que, según él, priorizan la imagen sobre las propuestas. "Hay muchos políticos de WhatsApp que se sacan selfies diciendo ‘yo estuve con Milei’ como si eso bastara. La gente necesita menos cholulaje y más acción, firmeza y contundencia", sentenció.