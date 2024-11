José Luis Gioja recogió el guante y le respondió a Mauricio Ibarra. Por la mañana, el ex intendente de Rawson visitó Banda Ancha, y una de sus declaraciones más rimbombantes fue “no sé si sea el dirigente que necesita el peronismo en este momento para decirle basta a Milei”, refiriéndose a la actual capacidad y llegada que tiene el ex gobernador para conducir la oposición en San Juan contra el gobierno libertario. "Nosotros le pusimos los pañales", expresó sin titubeos el experimentado dirigente del PJ.

"Hay que respetar la opinión de los compañeros. Con Ibarra nos conocemos desde siempre, lo hicimos desde chiquitito, le pusimos los pañales le diría yo, así que no se olvide que él fue candidato a intendente de Rawson nuestro allá por el 2003. Osea que nos conocemos bastante”, manifestó Gioja sobre las declaraciones en Canal 13 de su compañero dirigente.

Luego el ex gobernador indicó: "Es una opinión que hay que respetarla". Aunque acto seguido arremetió expresando: "Hay que ser muy torpe para no pensar que enfrentar a este gobierno de Milei"

Cabe mencionar, que Ibarra en sus declaraciones había dejado en claro la importancia en la provincia del ex gobernador. “Gioja tiene todos los galardones”. Además, luego de poner en duda su capacidad para liderar la oposición del PJ sanjuanino a Milei, manifestó: “Tendrá que decirlo él también”