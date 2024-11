Este miércoles, por Banda Ancha pasó el diputado de San Juan Vuelve, Mario Herrero quien fue consultado por varios temas de la coyuntura política nacional y local. Sobre Cristina Fernández de Kirchner (CFK) como presidenta del Partido Justicialista (PJ), el experimentado dirigente indicó que, si bien no se considera cristinista, la ex presidenta es la más capacitada para conducir el partido.

En principio dejó en claro que siempre se consideró y considera peronista e institucionalmente justicialista. 'Me considero y me siento cómodo como peronista e institucionalmente como justicialista porque adhiero a esta doctrina a estos postulados y a esta manera muy particular y muy nacional de pararse para mirar la realidad, el mundo y en función de eso analizar y planificar un desarrollo de un proyecto nacional, argentino', sostuvo el diputado.

Luego agregó: 'Hay que acomodar los ismos en función de hacia esta visión y estos objetivos. En este momento Cristina es sin lugar a dudas es la dirigenta más capacitada para conducir institucionalmente al partido Justicialista'.

Herrero indicó que las gestiones desde el 2003 hasta el 2015 fueron en cuanto a resultado y gestión de gobierno lo más identificado al Justicialismo al que él adhiere. 'Esta forma de pensar no me define como cristinista o kirchnerista no. Sigo siendo peronista. En realidad, creo que soy interprete, los hay buenos, los hay no tan buenos de una misma melodía o una misma partitura', expresó.