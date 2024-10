El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habla desde el kilómetro 0 en la ciudad de Berisso, en el marco del Día de la Lealtad peronista, que se conmemora cada 17 de octubre.

En ese marco, el mandatario realizó cuestionamientos al gobierno nacional, y llamó a la unidad. "No me interesa disputar ninguna interna, mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno que está dedicado en las peores en ofrecer a los bonaerenses un escudo que proteja lo que está haciendo Milei", apuntó

"Lo que si quiero hacer es colaborar con una alternativa superadora. La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de Milei", resaltó.

Y destacó: “Lo que les conviene es nuestra división, nuestra fragmentación, debilitar este escudo llamado peronismo. Mi opinión es unidad, unidad y unidad”.

""Falta mucho y no es momento de candidaturas. Ese futuro mejor lo vamos a hacer con el ejemplo de Perón, Evita, Néstor y Cristina, con nuestras convicciones para que escuche Milei: la dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por la ganancia", resaltó.

Por su parte, el mandatario bonaerense subrayó que “el peronismo sufrió una gran derrota y está en un momento de reflexión y debate. Por favor, no tengamos miedo, no dramaticemos. Como dice Cristina en su documento: acá no sobra nadie. En la discusión todas y todos somos iguales”.

“El pueblo está sufriendo, la patria está en peligro. Es una época en la que hay que estar con brazos abiertos, tenemos que escuchar a los que están siendo dañados, los chicos y chicas, los universitarios, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores. Escuchemos, seamos modestos. No estamos para dar clases, sino para entender y nosotros para representar desde cerca, con el corazón abierto y con generosidad. Que nadie busque palabritas porque si algo quiere la derecha es vernos divididos. Nunca me van a ver buscando divisiones”, enfatizó.