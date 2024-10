Por los estudios de Canal 13 pasó José ‘Pepe’ Villa, para dejar frases picantes sobre la actualidad del peronismo. El Secretario General de UPCN expresó: ‘Cristina y Néstor no son peronistas’, para dejar en claro que desde su óptica el kirchnerismo le ha hecho daño al peronismo y muchas figuras del movimiento están muy disconformes con la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a conducir el Partido Justicialista (PJ).

Fiel a su estilo, el ex diputado nacional soltó sin tapujos, ‘No son peronistas’. Además de contar que nunca fue a un acto de Néstor o Cristina, señaló: 'Lo que pasa es que todos estamos por el cargo, es una lucha por el cargo', expresó sobe la actualidad del peronismo tras la derrota sufrida tanto a nivel nacional como provincial en las elecciones del año pasado.

‘Yo soy peronista de Perón y ellos ninguna de las 20 verdades las cumplió', sostuvo Villa, para luego arremeter nuevamente contra el kirchnerismo asegurando que no cumplieron ninguna de las 20 verdades del peronismo. Una en las que hizo especial hincapié fue en 'cada argentino debe producir por lo menos lo que consume'. Sobre esto y las gestiones del matrimonio Kirchner- Fernández expresó: 'Empezamos a tener planes para tener votos'

Insistiendo con su crítica a los planes sociales, Villa volvió a asegurar que entregaban y entregan planes sociales para sumar votos. 'Creo que, en Dinamarca, los que tienen planes sociales no votan, cosa que sería espectacular acá. Pero no, empezamos a comprar', destacó.

Consultado sobre la candidatura de CFK para presidir el PJ, siendo además la única candidata habilitada hasta el momento, el ex diputado nacional expresó: 'A mí no me parecía que el candidato al PJ sea Quintela'. Luego se hizo eco de declaraciones de Asís sobre la actualidad del peronismo: 'Un movimiento por el poder'

'Estuvo bien Villarruel visitando a Isabelita'

El experimentado dirigente peronista ponderó la figura de Isabel de Perón y destacó la visita de la vicepresidenta a la ex presidenta para el Día de la Lealtad. 'Estuvo bien Villarruel visitando a Isabelita'. Además, añadió: 'A mí me encantaría poder ir a visitarla a Isabelita. Decirle gracias'.

Sobre la construcción de poder que está llevando a cabo a Villarruel, el Secretario General de UPCN elogió la cercanía de la hija del asesinado sindicalista José Rucci. Incluso indicó que es una posibilidad que muchos cuadros del peronismo se vayan con la vicepresidenta para posicionarse lejos de CFK. 'Nosotros dese UPCN, a nivel nacional, quedamos de acuerdo en ir con Quintela. Es decir, que todos se quieren salir del tema Cristina'

Acto seguido, Villa liquidó a CFK y sus gestiones: 'Nos lleva siempre a la muerte, ha elegido mal, es cualquier cosa', expresó.