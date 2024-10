En la tarde del miércoles, en el Rectorado, se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan. Esta vez no fue secreta, pero el silencio sobre lo sucedido la semana pasada sigue vigente, especialmente en cuanto a cómo se llevó a cabo la votación que decidió archivar el caso que tiene en el ojo de la tormenta a Rodolfo Bloch, el decano acusado de acoso a una empleada de la Facultad de Exactas.

Diario 13 conversó con consejeros del estamento de alumnos, quienes señalaron que no podían brindar información sobre lo acontecido en la reunión, que se produjo tras una semana cargada de críticas hacia la institución. Esto se debe a que, el pasado jueves, tuvo lugar una sesión secreta en la que se trató el caso de acoso sexual que involucra al decano de la Facultad de Exactas, Rodolfo Bloch. Durante dicha sesión, no se alcanzaron los votos necesarios para destituir al funcionario universitario, por lo que el caso fue archivado, lo que desató una ola de críticas por el manejo y hermetismo del proceso.

El arquitecto Jorge Cocinero, uno de los consejeros docentes que integran este organismo, señaló a este medio que, a pesar de no haber asistido, sabe que en este encuentro "se aprobaron las actas de la reunión secreta". Otro dato que brindó fue que, posteriormente, "se pasó al tratamiento normal" del orden del día. También destacó que esta es "la modalidad que especifican el estatuto y las ordenanzas de la UNSJ".

Es importante recordar que, en la tarde del miércoles, el decano de Arquitectura, Guillermo Velasco, explicó las razones de su abstención en la votación a favor de la destitución de Rodolfo Bloch. "Consideramos que debía haber una valoración más precisa de los hechos y más contundencia en las pruebas", dijo. A su vez, añadió: "Mi abstención no significa que no tenga opinión sobre los hechos denunciados, sino que considero que no se contaba con pruebas con la contundencia necesaria para tomar una decisión en ese momento". Esto a pesar de que la Oficina de Género de la UNSJ presentó pruebas que implicaban a Bloch en el caso.