Día de las Personas con Discapacidad: más sanjuaninos aprendieron lengua de señas

El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Lima, presidió en la Sala de Vicegobernadores, la ceremonia de entrega de certificados del 3º Curso de Lenga de Señas Argentina, en conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad, que tiene lugar precisamente el 3 de diciembre de cada año.

En la ocasión, la mesa de autoridades fue encabezada por el titular del Poder Legislativo, junto a los legisladores Marcela Monti, Mario Tello, Jorge Barifusa, Juan Pablo Santiago y Andrés Chanampa.

Sobre el particular, la Cámara de Diputados generó a través del programa Simetría y Participación, una serie de objetivos que fueron planteados para trabajar por la plena integración de las personas con discapacidad.

En el caso puntual de estos cursos de Lengua de Señas, fueron dictados por docentes hipoacúsicos con formación docente, acompañados por la intérprete de la Cámara de Diputados, Noelia Calvo.

Tras las palabras de uno de los participantes del curso, Carlos Villafañe, se dirigió a los presentes el vicegobernador Lima.

En tal sentido, el presidente de la Cámara de Diputados expresó que “en realidad no tendríamos que estar reunidos en el día de hoy, hoy se celebra el Día de las Personas con Discapacidad, en virtud de una resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, el hecho de que estemos reunidos nos tiene que movilizar porque si la discapacidad no fuese un obstáculo, si la discapacidad no genera diferencias, si la discapacidad no genera situaciones que hacen que las personas nos sintamos diferentes, no tendríamos que reunirnos, el día de hoy pasaría inadvertido; entonces creo que debemos trabajar en ese sentido”.

Aludió luego que “el Estado es nada más y nada menos que el que organiza la vida de la sociedad y la política es el arte de generar una convivencia armónica, desde la política y desde el Estado, es decir, desde la función pública debemos replantearnos una serie de situaciones que hacen que haya ciudadanos que tengan problemas a la hora de la convivencia”.

“Hay ciudadanos -continuó- que tienen problemas a la hora de transitar en una ciudad porque la ciudad no es accesible; otros tienen inconvenientes por su discapacidad de ingresar a un edificio público a hacer un trámite porque tiene problemas de incomunicación; hay ciudadanos que van a concurrir nada más y nada menos que al Palacio de Justicia a reclamar el ejercicio de un derecho y también tienen la imposibilidad de hacerlo y deben recurrir a otras personas para hacer valer sus derechos; hay ciudadanos que van a concurrir a un hospital para hacerse atender y tienen problemas para comunicarse, por eso digo que este día debería pasar desapercibido si nosotros desde la política, desde la función pública generamos nada más y nada menos que inclusión, esa palabra maravillosa que nos permite que seamos todos iguales”.

Al referirse al programa Simetría y Participación, el vicegobernador Lima señaló que “tengo que agradecer el trabajo de un equipo extraordinario que dirige Marcela Carranza, en ese sentido, la Legislatura ha generado acciones concretas. Tenemos por ejemplo lo que hemos dado en llamar el Plano Háptico, una persona no vidente puede acceder al edificio legislativo y a su derecha tiene una mesa donde en sistema braille se le indica cuáles son los lugares donde puede concurrir y qué es lo que puede hacer; hemos establecido las sendas podotáctiles donde las personas no videntes o ciegas pueden acceder a través de la pisada o el bastón y orientarse en la forma de circular; hemos creado los contenidos accesibles que permite a los no videntes leer cuentos infantiles o cualquier tipo de libro de literatura, la Constitución Nacional”.

Aludió además al dispositivo Prócer con el que cualquier persona con dislexia o discapacidad en el sentido no vidente o ciega, puede traer un documento a la Cámara y a través de un sistema informático con scaner puede leer su contenido, porque el scaner habla y lee.

Finalizó diciendo que este tipo de capacitaciones “las hemos hecho con el Poder Judicial, con Salud Pública y con el Ministerio de Educación y debo agradecer al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud en la persona de la ministro porque que siempre nos acompañaron y por último destacar que esto es necesario, es importante pero no es suficiente”.