Papá desesperado, pide ver a sus hijos tras falsas denuncias de su ex

Roberto Illanes, es un papá que pide desesperadamente volver a ver a sus dos hijos. Tras un conflicto con su ex mujer, el hombre lleva más de un año sin ver a los menores, contó a Canal 13. “Hace un año que no los puedo ver, no sé en qué situación están y necesito tener contacto con mis hijos”, comentó.

Illanes, contó que fue denunciado por su ex mujer, Rita Dumo, en varias ocasiones por violencia de género y presuntos abusos a su hija. Sin embargo, el hombre, informó que fue sobreseído por el juez de Paz de Pocito por la primera causa, mientras que por las denuncias de abuso, también fue sobreseído por la justicia.

Noticias Relacionadas Denunció por Facebook que alguien lo choco y se dio a la fuga

“He presentado una queja al Segundo Juzgado de Familia para que resuelvan el tema del contacto con mi hijo. Ella se retiró el 10 de abril del 2019 de la casa. Me puso una denuncia por violencia de género, me presente a declarar y me declararon inocente. Despeúes, mi ex mujer, fue a la Fiscalía a poner la denuncia por presunto abuso sexual de mi hija. También me declararon inocente porque mi hija declaró y no le encontraron nada, mi hija dijo la verdad”, comentó el hombre.

A través de las redes sociales, Illanes, escrachó a su ex pareja y pidió ayuda para resolver el problema

El denunciante, comentó que tras la primera denuncia por abuso, su ex, le puso otra denuncia por el mismo caso y que en esa ocasión, su hija declaró en Cámara Gesell. “Mi hija dijo que yo no la había tocado, se pudo en contra de su madre porque la maltrataban y gracias a mi hija he sido declarado inocente”, señaló

Noticias Relacionadas Desesperante: fue trasplantada y su obra social no le brinda medicamentos

“Ahora, mi ex señora trata de nuevo de ponerme una denuncia por abuso. Esta familia, radicados en 25 de Mayo, tienen muchos problemas psicológicos y de violencia más que nada por manipulación. Hay más gente que está involucrada, malas amistades, por eso ocasionaron este problema”, aseguró el hombre.

Illanes, agradeció a la gente que lo ayudó en su trabajo, en las redes y en las marchas por su causa. El hombre, a través de su abogada, Filomena Noriega, dijo que “hemos presentado, la Querella, solicitando más de 3 años de prisión a estas personas por daños y perjuicios que me han ocasionado”.

“Mi hija está por cumplir 11 años el 26 de enero. Yo me he perdido casi un año sin verla. No sé en qué situación puede estar. El problema es la vivienda en la que están ubicados. Es muy triste no tener a nuestros hijos al lado nuestro”, comentó el hombre.

Además, Illanes, dijo que “mucha gente ha creado perfiles falsaos en Facebook y me han criticado y amenazado que si yo seguía luchando por mis hijos, me iban a ver en la calle y sabía que iba a pasar. En la justicia, está asentado que si a mí en la calle me llega a pasar algo, los culpables van a ser la familia Dumo”.