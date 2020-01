Crimen de los Rugbiers: ¿qué piensan los pibes sanjuaninos?

El fin de semana pasado, un grupo de rugbiers, asesinaron a golpes a un joven de 19 años a la salida de un boliche en Villa Gesell. La víctima, Fernando Báez Sosa, recibió una feroz golpiza por al menos 10 jóvenes jugadores del club Náutico Arsenal de Zárate.

El caso provocó conmoción en todo el país, y puso en tela de juicio los valores inculcados por este deporte.

Canal 13, consultó a jóvenes sanjuaninos sobre el caso y algunos, expresaron repudio ante la actitud de los agresores y criticaron las costumbres de los jugadores de rugby.

“Hoy en día actúan así, en un par de años más van a empezar a matar en vez de hablar. Le dan más importancia a la violencia y no a las palabras para reprender una persona. Es así el mundo, es una cruda realidad”, comentó uno de los chicos consultados.

“Todos los rugbiers son unos cabeza de termo, no puede ser que entre diez le quieran pegar a uno solo por una boludez, porque fue por una mancha en un camisa. Uno los ve a los pibes y se creen que se van a comer el mundo. Ellos tienen su cuerpo pero tampoco es para querer agredir y creer que tiene la razón de todo y que se van a comer el mundo. Que cambien ese pensamiento porque parece que por hacer este deporte son mejores que el otro”, señaló otro de los jóvenes.

“Hasta el mejor cae, por tener a veces más cuerpo uno se cree mejor. Este comportamiento depende por el motivo, pero a veces es por el rugby principalmente”, indicó otro muchacho.

Por su parte, una joven sanjuanina, comentó que “no es solo el deporte sino algo más allá que tiene que ver con el hombre en sí. Es un problema cultural. Hay mucha gente que ha defendido al rugby y estoy de acuerdo”.

“Yo pienso que no tiene nada que ver el deporte que los chicos practicaban, pero si tienen que hacerse cargo de lo que han hecho. Y que los padres no tengan que ocultar a sus hijos sino que los delaten ante la ley. Los valores que le inculcaron sus familias no fueron adecuados y los chicos no tienen conciencia de que peleando puede llegar a matar a alguien”, sostuvo otra de las chicas consultadas.

Por el crimen de Fernando Báez Sosa, quedaron detenidos 11 jóvenes, acusados del brutal asesinato. Ahora, la justicia investiga para determinar responsabilidades de los participantes en la brutal agresión.