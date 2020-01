DJ Géminis, la encargada de poner a bailar a todo el “FAN PARK”

Las mujeres están logrando cada vez más abrirse camino en el mundo de los DJ en la provincia. Ya sea cada una en los diferentes géneros a los que se dedica tocar, como de forma nucleada a través de una asociación sanjuanina de dj mujeres.

Este es el caso de DJ Géminis, quien ya puso a bailar a turistas y sanjuaninos en el escenario del “FAN PARK” el lunes, el miércoles y cerrará su participación el domingo en el Fan Fest de la Vuelta.

Por ello, le contó a Canal 13 San Juan sus sensaciones de estar en este escenario siendo la encargada de poner a bailar a todos desde las 20:30hs: “Por suerte me están saliendo muchas fechas, asique estoy súper agradecida por todo lo que me está pasando y de haber sido convocada para estar en el FAN PARK”.

Además nos comentó que tiene varias fechas en el horizonte cercano, por lo cual estará en plena “gimnasia” en lo que respecta a lo suyo. Esta cantidad de toques que tiene la DJ se debe al trabajo que está encarando junto a una asociación sanjuanina de DJ femeninas que tiene el objetivo central de visibilizar el laburo que vienen realizando, como así también conseguir fechas, juntando esfuerzos.

Sobre si el machismo deambula en el ambiente de los dj en la provincia dijo: “Si bien la mayoría de los DJ son hombres, la verdad yo no he tenido ningún problema, aunque reconozco que se subestima un poco la mujer” . En cuanto a lo que más le critican o señalan a las dj femeninas en San Juan, la artista expresó que “el tema de la ecualización, como que no sabemos de sonido” son las constantes críticas, muchas veces infundadas, ya que ella dice estar a la altura, junto a sus colegas femeninas.