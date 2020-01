Emiliano, el joven agredido por el patovica, rompió el silencio

Emiliano Pérez, el muchacho que recibió una brutal golpiza por parte del patovica del boliche Bruto, despertó y rompió el silencio. En declaraciones que dio a un medio nacional, el joven de 25 años destacó las inentendibles razones por la cual recibió la golpiza que lo dejó, finalmente, en el hospital.

"Lo que pasó es que salimos con mis primos y una de mis primas, con la que compramos la entrada, no pudo entrar. No la dejaron entrar porque ella tiene 20 y debía tener 21, que los cumple esta semana. No sabíamos eso. Ella se queda afuera y yo entré pero quería arrimarme para hablar con el chico de la puerta y corrí un vallado. Al correrlo fue como que se desató la locura", detalló Pérez.

El joven sanjuanino aseguró que, a partir de ese momento, inexplicablemente cayó una catarata de golpes sobre él y su hermano.

"Fueron golpes, golpes, golpes. Un morocho de remera negra me dijo: -no hagás eso-, sobre tocar la valla. Y me empezaron a pegar. Los que me asistieron fue mi primo y mi hermano. A mi primo también le pegaron, tiene 3 puntos. Fue muy repentino. No se veía venir. No hubo anticipación, ni un che, ni nada. Lo que se ve es lo que ocurrió después, cuando yo ya estaba en el piso", señaló.



Finalmente, Pérez, quién despertó luego de 6 horas de estar inconciente, señaló que tuvo una "una pérdida de conocimiento prolongada por traumatismo de cráneo". Además, agregó que, mientras estaba en el hospital, fue visitado por fuerzas policiales para realizar la denuncia, cuestión que concretó.