Con un chip quieren identificar a perros de razas peligrosas

A través de un chip buscan tener un registro de perros potencialmente peligrosos. Esta es solo una de las medidas contempladas en el proyecto de ley presentado por la legisladora sanjuanina Cristina López en el Congreso.

El objetivo de esta iniciativa es prevenir ataques e incidentes como el que ocurrió el pasado 14 de septiembre en San Juan, cuando un pitbull mató a una nena de 9 años en el departamento Rawson.

“Con esto se busca un poco más de prevención. Que los perros considerados peligrosos y sus dueños cumplan con algunas regulaciones como salir con un bozal, salir con una cuerda corta, que tenga un chip para alertar en caso que se salga a la calle”, dijo López. Y agregó que estas reglas no ocasionan dolor ni sufrimiento a los animales, solo buscan prevenir incidentes y tragedias.

El proyecto plantea la creación de un registro de propietarios de perros considerados peligrosas como así también sanciones. Además, incluye un listado de las razas que entrarían en estas categorías.

Este criterio de razas tiene que ver con la ciencia veterinaria, indicó la legisladora. Pero no es excluyente para otros linajes. “Sabemos que hay determinadas razas que no son las mejores para tenerlas de mascotas. No es cuestión de prohibir, es cuestión de tomar los recaudos necesarios y que los dueños sean los responsables y tomen medidas preventivas para que no suceda lo de la nena en San Juan y lo del otro día en Buenos Aires”, dijo la senadora en referencia al caso de Lara Agüero y al ataque de un pitbull a una nena que sufrió graves heridas en una pierna.

“Son perros que reaccionan por su instinto y ahí entran las obligaciones de los tenedores que tendrán que cumplir con ciertos requisitos. Generalmente cuando los perros caen en una situación como estas tienen que hacer rehabilitación de por vida. No pretendemos que se sacrifique al animal. La idea es sumar esto para el bienestar común. Es importante tomar las medidas preventivas”, señaló López.

Al mismo tiempo comentó que el proyecto ingresó al Congreso el viernes pasado y se encuentra en una etapa muy inicial. Ahora, deberá ser derivado a comisiones para su tratamiento y luego su posterior debate en las cámaras.

Cristina López dijo que, si bien algunas provincias cuentan con algunas legislaciones en este sentido, el proyecto fue planteado para todo el territorio nacional con la posibilidad de que las jurisdicciones se adhieran. En cuanto a las sanciones también podrían ser determinadas por las autoridades de cada provincia.