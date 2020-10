El gobernador Sergio Uñac, anunció el pasado 9 de octubre la creación de un polo científico tecnológico para enfermedades oncológicas y neurológicas. De esta forma San Juan será la séptima provincia que tendrá medicina nuclear. En este sentido el director del ex Hospital Español, Gustavo Ortiz contó a Canal 13 que llegará por primera vez un tomógrafo que permitirá diagnosticar mejor enfermedades neurológicas y cáncer de cerebro.

Es que actualmente unos 30 sanjuaninos tienen que viajar a otras provincias para realizarse esos estudios. El objetivo es establecer el CEMEC como centro de diagnóstico, tratamiento e investigación en el área de oncología, como así también en el desarrollo de las cirugías de la epilepsia y Parkinson y en el área genética, a través de un programa de Medicina Personalizada de Precisión.

Ortiz explicó que como San Juan sería la séptima provincia en desarrollar medicina nuclear, ya están participando en la federación de las fundaciones que hoy se encuentran en actividad realizando estudios con medicina nuclear. "Solamente en dos provincias, Buenos Aires y Mendoza se elabora el isotopo radioactivo. Nosotros tenemos la suerte de que la proximidad con Mendoza hace que pueda llegar rápidamente, lo que permitirá un costo diferencial. Porque si hubiera que traerlo desde Buenos Aires, su utilización a medida que transcurre el tiempo y en eso tenemos una ventaja cualitativa en cuanto a poder disponer rápidamente del medio de contraste para poder hacer los estudios", explicó el médico Jorge Serer.

Además el director Gustavo Ortiz explicó en Canal 13 que el CEMEC y San Juan contará con un inédito tomógrafo de emisión de positrones. "La provincia ya está construyendo para que funcione en el CEMEC un tomógrafo de emisión de positrones (PET/TC). Es por ello que desde San Juan estamos en contacto con los entes que regulan la puesta en funcionamiento de todo lo que es energía nuclear en este tipo de aparatología", indicó.

"El tomógrafo de emisión de positrones sirve para la detección precoz y control de tratamientos de cáncer, entre otros estudios. El fin del mismo es realizar diagnósticos en su mayoría oncológicos como así también neurológicos, entre otros estudios que pueden ser cerebrales", agregó.

Por este motivo, Ortiz manifestó que el sitio construido para el tomógrafo es muy especial, ya que los enfermos emiten radioactividad. Por ello la construcción del lugar necesita una arquitectura especial que hasta el momento lleva un 50% de la obra y seguramente en el mes de marzo va a estar finalizado.

"El tomógrafo con emisión de positrones sirve para hacer diagnostico precoz sobre cualquier lesión tumoral, al igual que control de tratamiento para indicar cirugía o no actualmente no hay en la provincia. Entonces los pacientes sanjuaninos deben trasladarse a otras provincias y hay mucha demora para que estos sean atendidos. Es por eso que actualmente los especialistas no piden este tipo de estudios y tratan de suplirlo con otros. Actualmente en San Juan son cerca de 30 pacientes los que deben salir de la provincia para hacerse este tipo de estudios y en este contexto de pandemia no algo sencillo", aseguró Ortiz.

Por último el director del futuro polo científico dijo que San Juan también contará con un laboratorio de genética con un secuenciador genómico. Se trata de una tecnología que será líder en Latinoamérica porque es tecnología de primer mundo. La medicina genómica se trata de medicina personalizada que estudia el genoma de cada paciente en particular. Para ser más claro, el médico graficó esto a través de un ejemplo. "En la leucemia infantil actualmente se le da el mismo tipo de tratamiento por protocolo y esa eficacia llega a un 40% de la población que se le instaura, un 30% no responde y el otro 30% fallece. Si se aplica estudios genómicos sobre el paciente y su cáncer, la eficacia del tratamiento llega un promedio cercano al 70 y 80%. Esto sería un gran alivio para la economía de los futuros pacientes, es un gran avance medicina genómica y en el CEMEC van a tener su lugar", concluyó.