Un gremio pide colaboración para asistir a víctimas de la pandemia

La pandemia se cobró la primera víctima en el sector de los taxistas. Ante esta situación, desde el Sindicato de Conductores de Taxis y Remises comenzaron una movida solidaria para apoyar a la familia del fallecido. Sin embargo, esto es solo parte del esfuerzo que realizan con cada uno de los contagiados.

'Estamos pidiendo colaboración sobre todo para conseguir Vitamina C, que vale 800 pesos las 30 unidades, porque tenemos entendido que ayuda mucho para las defensas', señaló el titular del gremio. Además, agregó que también reciben mercadería o bolsones de alimentos.

'El ministerio de Desarrollo Humano nos da 20 bolsones de mercaderia por mes y eso se agota rápido porque son varias las familias infectadas. Tenemos que hacer una vaquita entre todos, pero de 900 que somos han colaborado 4', afirmó.

En tanto, comentó que la situación de los choferes en este momento es complicada. 'Uno se coloca en aislamiento pero en este trabajo no hay sueldo, vos tenés que pagar y si te queda un vueltito vas viviendo, si no salís, no ganas', apuntó.

El sector ya registró más de 25 casos positivos de coronavirus desde que comenzó la pandemia. 'Estamos fundidos pero tenemos que seguir ayudando. Lo que sacamos ahora es de tarjeteando y ya no podemos más', dijo.

Los interesados en hacer una donación, podrán hacerlo al 2644 40-8911.