Piden ayuda para operar de urgencia a un empelado de Radio Colón

El histórico empleado de Radio Colón, Mario Tejada, necesita ser operado de urgencia por un tumor que le tienen que extirpar y la obra social Unión Personal (UP) se niega a autorizarle la intervención quirúrgica. Movido por la desesperación de ver a su padre sufrir los contantes dolores hace ya días, su hijo, Emanuel Tejada, pidió en nombre de la familia, la colaboración económica para logar juntar los 210.000 pesos que necesitan para poder costear la operación de forma particular.

A través de un posteo de Facebook, el joven apeló a la solidaridad de los sanjuaninos para poder que colaboren con donaciones voluntarias para la intervención quirúrgica del padre. Tejado hijo contó que al empleado de Radio Colón le tienen que extirpar el riñón derecho porque tiene un tumor avanzado de gran tamaño y por eso la operación debe realizarse con urgencia.

Tejada y su familia intentaron realizarla a través de UP, la obra social que posee, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. Además, muchos de los estudios perdidos por los médicos que lo ven, los tuvieron que realizar de forma particular, ya que la obra social no las autorizó con la urgencia que requería el caso, según expresó el joven en el comunicado.

‘Es por ello que acudo a la solidaridad de ustedes en lo que nos puedan ayudar, sea poco o mucho será igual de valioso para nosotros, porque será un granito de arena para poder recaudar los $ 210.000 que necesitamos para realizarla de forma particular la semana que viene’, escribió Emanuel.

Para todos aquellos que quieran colaborar para recaudar los 210.000 pesos que Tejada necesita para ser operado lo pueden hacer depositando en la siguiente cuenta:

Nombre: Mario Emanuel Tejada

CBU: 0170072540000048317029

Alias: CARGO.FRESA.ROMA

El antecedente negativo de la Obra Social UP

Fernando Baggio, trabajador del INADI, sufrió en carne propia las burocracias de la obra social Unión Personal (UP). El también reconocido militante de DDHH de la comunidad LGBT, había denunciado en julio de 2018 y septiembre de 2019 que UP se negaba a autorizarle importantes operaciones de cerebro que el joven necesitaba con urgencia por sufrir cáncer.

Finalmente, Baggio consiguió que UP autorice las operaciones, no sin antes tener que recurrir a los medios de comunicación y redes sociales para denunciar el accionar de su obra social. "Es al que se debe aprobar en dos o tres días no en semanas, en este tiempo podemos morir. Es una locura, el camino es lentísimo", había manifestado en 2019 el militante.