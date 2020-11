El impactante testimonio del 'Wey' Zapata tras el brutal accidente

El "Wey" Zapata estuvo en boca de todos a nivel provincial, nacional e internacional. El grave accidente en donde perdió su brazo izquierdo sensibilizó a toda la comunidad que lo llenó de mensajes de apoyo. Este miércoles, apenas 10 días después de ese traumático suceso y ya con el alta médica, se animó a contar detalladamente cómo se produjeron los hechos.

Desde la comodidad de su casa y frente a la cámara de Canal 13 el "Wey" Zapata contó cómo se produjo el vuelco que lo dejó peleando por su vida y que le costó su brazo izquierdo. Alberto expresó que aquel domingo 15 de noviembre por la noche él había regresado a su casa luego de culminar una sesión de entrenamiento.

"Yo había ido a entrenar en la mañana temprano. Había empezado a entrenar hace dos o tres semanas para prepararme por si se habilitaba alguna competición. Volví a mi casa y fui en el auto a ver a unos amigos", reveló el joven. En ese momento Alberto no tenía idea que ese viaje le iba a cambiar la vida para siempre.

El "Wey" se subió a su auto modelo Chevrolet Corsa Classic y comenzó a circular por la Ruta 40. En un momento dado, antes de llegar al puente de la calle 5, el endurista cabeceó por el sueño por lo que el vehículo se fue derecho a la banquina. Al percatarse de esto el joven hizo una maniobra brusca para regresar a la calzada, lo que provocó que el rodado quedara en dos ruedas. Segundos después el Corsa terminó volcado completamente, dejando al joven muy herido.

"Hice una pestañeada, me fui a la banquina y cuando volanteé para volver de la banquina al asfalto el auto se puso en dos ruedas y ahí fue cuando se produjo el vuelco. Ahí una doctora me hizo un torniquete y me salvó la vida porque me estaba desangrando", rememoró el joven.

En ese momento trabajadores de la salud trasladaron al herido al hospital Rawson, donde estuvo internado en terapia intensiva durante dos días. Sorprendentemente, en cuestión de una semana habiendo perdido un brazo y sufriendo una afección en sus pulmones, Zapata recibió el alta médica y pudo retornar a su casa.

"El alta ni siquiera iba a ser el domingo, el alta iba a ser el sábado, pero por medidas de seguridad se atrasó. Estuve afectado de un pulmón, entonces desconectamos todo para ver si reaccionaba bien y salió todo bien. La verdad que fue un milagro", reflexionó Bacur.

Actualmente el joven se encuentra de muy buen ánimo, aburrido por no poder hacer sus actividades mientras lleva a cabo su recuperación. Sin embargo, no cabe dudas que Zapata es un gran ejemplo a seguir. Con un testimonio cargado de optimismo y positivismo este sanjuanino le ha dado una lección a todo el mundo.