Protocolo Coronavirus: el sanjuanino volvió a casa pero sigue aislado

El joven de 21 años que llegó a San Juan desde Italia con un cuadro febril y fue atendido en el Hospital Rawson, por posible caso de coronavirus, fue dado de alta en las últimas horas y quedó aislado en su casa, según informaron desde Salud Pública, aunque no dieron precisiones del análisis.

Aseguraron que permanece en su domicilio y está en buen estado de salud. Además, permanecerá con barbijo y las medidas de higiene necesarias por 14 días. El seguimiento del paciente será monitoreado por el área de Epidemiología. Cabe recordar que este martes, hubo revuelo en la provincia.

Es que se filtró información desde el nosocomio provincial sobre un sanjuanino infectado con el virus que se originó en territorio asiático. El joven se presentó en el hospital y según la ministra de Salud, Alejandra Venerando, tenía dolor de cabeza, cefaleas y sensación de escalofríos.

Además, acusó una febrícula leve no confirmada, ya que cuando lo revisan no tenía la sintomatología que él manifestaba. Sin embargo, como venía de un área con virus circulante, se activó el protocolo preventivamente para cualquier tipo de enfermedad respiratoria de denuncia obligatoria o infectocontagiosa.

(Fuente: Diario de Cuyo).