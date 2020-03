Con la Tarjeta Alimentar,"lo primero que voy a hacer es comprar mercadería para mi hijo"

Este miércoles comenzó en San Juan la entrega de la Tarjeta Alimentar. Una gran cantidad de beneficiarios de Capital llegaron al Paseo de las Palmeras, en la nueva parte del Parque de Mayo, para recibir el plástico. Allí dialogamos con Carla, una joven mamá que está a punto de recibirse de maestra jardinera, pero ya ejerce la profesión.

Su hijo entró justo al beneficio ya que tiene cinco años (es hasta los seis). "Esto me va a ayudar a alimentar bien a mi hijo para que esté bien de salud", sostuvo. Los $4.000 destinados a comprar alimentos, Carla contó que le servirán para sumar nuevas comidas que había dejado de lado porque no le alcanza.

"Ahora podré comprar yogur, galletas, alguna mermelada y frutas, básicamente meriendas que no se las estaba pudiendo dar a mi hijo", manifestó. La joven que lleva cinco años esforzándose para lograr recibirse de maestra jardinera, expresó ante Canal 13 que ya trabaja en un jardín pero con el sueldo no llega a fin de mes.

"Esta ayuda es muy bien recibida y será bien utilizada, mi nivel social es medio y lo mismo no llegó a fin de mes, no entiendo a la gente que se opone", destacó. Carla destacó que está difícil conseguir trabajo y hay gente que no tiene, por lo tanto consideró que la Tarjeta Alimentar es un buen inicio para mejorar la situación del país.