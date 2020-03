Máxima tensión: el minuto a minuto de la llegada de los sanjuaninos del crucero

Este miércoles se desplegó un operativo de gran magnitud para recibir a 55 sanjuaninos que participaron de un crucero por el Caribe y que regresaron a la provincia luego de desembarcar en Buenos Aires. Canal 13 estuvo en el lugar y pudo dar a conocer todos los detalles del tratamiento que recibieron los viajantes.

Según indicó el médico Juan Valiente, este martes por la noche autoridades de la provincia tomaron conocimiento de que un colectivo llegaría desde Buenos Aires con 55 pasajeros que habían desembarcado del crucero MSC, que había transitado las playas de Brasil, hoy catalogado como "país con virus circulante".

La situación era que estaban para desembarcar el día lunes pero pasaron 24 horas en espera hasta que pudieron analizarlos en el puerto porteño recién el martes. Allí se determinó que ninguno poseía patologías asociadas al Covid-19 y que se encontraban en buen estado, según comentó a Canal 13 el operador turístico Ariel Giménez. Además, se les otorgó barbijos y guantes de látex. Por esto, a última hora de esa jornada, abordaron un colectivo de Del Sur y Media Agua con destino a la provincia.

Si bien el transporte llegaría como a las 10 de la mañana, desde antes de las 9 el operativo ya estaba desplegado en la Terminal de Ómnibus. El mismo contaba con 60 personas, entre médicos, efectivos policiales, choferes y asistentes sanitarios. La recepción, en principio iba a ser en el centro del playón pero fue trasladado hacia el contorno para no limitar la circulación y reducir el espacio de trabajo. El colectivo terminó arribando pasadas las 10 de la mañana.

Ni bien llegó, fue acompañado rápidamente por personal policial hasta una zona segura. Ante las cámaras de Canal 13, se abrieron las puertas del vehículo. Inmediatamente, el personal médico se apostó en la zona de descenso para analizar a los pasajeros de mayor edad, quienes fueron los primeros en bajar.

Uno a uno fueron bajando para ser revisados. Según señalaron desde el operativo, se les hizo llenar una planilla con los datos y domicilio completos, se les tomó la temperatura y se les controló el oxígeno. Además, todo este procedimiento estuvo acompañado de un examen visual para determinar si se podía detectar algún síntoma.

Una de las pasajeras habló con Canal 13 y confirmó que no hubo problemas durante el traslado ni síntomas presentes, además de señalar que había otros sanjuaninos que habían participado del crucero y que iban a llegar en las próximas horas.

Una vez terminado este protocolo, desde la coordinación procedieron a ofrecer a los pasajeros movilidades especialmente tratadas para el traslado hacia el domicilio particular de cada uno para evitar que se utilice un medio particular (sobre todo de transporte público). Sin embargo, muchos prefirieron trasladarse con familiares, los cuales ya venían preparados con medidas de prevención. Los que no, fueron asistidos por Salud Pública.

Minutos más tarde, Mónica Jofré, a cargo de la División Epidemiología, habló en conferencia televisada y confirmó que no hubo casos que generen preocupación ni síntomas presentes. Además, aseveró que todos, incluso el chofer, fueron enviados a aislamiento domiciliario, donde se llevará un seguimiento desde el área para controlar que no salgan de sus casas. También, destacó que desde el sector se proveyó de insumos de prevención, como barbijos (sobre todo teniendo en cuenta que habían pasado más de 24 horas con el que les dieron en Buenos Aires), guantes y alcohol en gel.

Sobre este hecho, el operador turístico Ariel Giménez comentó a Canal 13 que como estos hay una gran cantidad de sanjuaninos varados alrededor del mundo en este momento. La principal causa de esto es que en muchos países se han cerrado las fronteras, por lo que se generan esperas de días para poder ser controlados y seguir curso hacia la provincia. Además, señaló que de tener un caso como este, se debe tomar contacto con la empresa turística que ofreció el viaje para que opere en el armado de la vía de regreso.