Desesperante: abandonaron en San Juan a un contingente de norteños

Este miércoles por la noche un verdadero drama se vivió en plena ruta 40. Un contingente de norteños que viajaba a Mendoza por trabajo fue separado de un colectivo de larga distancia y les dieron retorno para quedar varados en San Juan. Esto, por el cierre de fronteras que dictó en la jornada de ayer la provincia del sur.

Según comentó Aníbal Esquivel, uno de los damnificados, a Canal 13 el episodio tuvo lugar cerca de la medianoche en el Control Fito Sanitario que permite el ingreso a Mendoza. Allí, personal policial detuvo el colectivo de la empresa FlechaBus en el que viajaban más de 20 personas. Entre ellos, había pasajeros oriundos de Salta, Jujuy y Tartagal.

"Llegamos, nos hicieron bajar para realizarnos un chequeo de temperatura. Estábamos todos bien, nadie fuera de lo normal", destacó el hombre. El tema es que en ese momento, las autoridades decidieron dejar pasar solo a las personas con ciudadanía mendocina, los cuales eran 12 dentro del grupo. "Nos quedamos esperando a ver que iba a pasar con nosotros. En mi caso yo iba a trabajar a Mendoza", aseveró.

Corrían las 4 de la mañana, y el grupo no tenía novedades de cuál iba a ser su destino. Los 12 mendocinos siguieron camino en una movilidad de Gobierno, mientras que los de circulación restringida tuvieron otra suerte. "En mi caso, yo tenía que trabajar. Me llamaron de la empresa, me decían que me podían ir a buscar pero con el tema de los papeles y la ciudadanía iba a ser imposible", señaló Esquivel.

Finalmente, los 9 norteños volvieron a San Juan, donde en la mañana de este jueves esperaban en la Terminal de Ómnibus a saber qué iba a ser de ellos. "No tenemos plata para volver, estamos varados acá. Nos dicen que se van a comunicar con nuestras provincias para ver qué solución vamos a tener. Yo necesito volver a Salta porque estoy con mi esposa y mi hijo de 5 años", concluyó.

La gobernación de Mendoza determinó, este miércoles, el cierre de accesos a la provincia y pasos fronterizos debido a la presencia del Covid-19, virus que avanza mundialmente. Por esto, solo se permite la circulación de los transporte de carga.