Rawson: acceso restringido en la feria de frutas y hortalizas

Canal 13 estuvo en la mañana del sábado en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas en Rawson donde pudo constatar las medidas de precaución tomadas por las autoridades del lugar. El acceso es restringido, la gente puede ingresar de a poco con el objetivo de evitar la aglomeración de los visitantes del lugar.

Las puertas del lugar, están abiertas desde las 6.30 hs en adelante. Además hay una moto parlante dando vueltas por el mercado, la misma va indicando que se respete la distancia entre las personas y controlando que el aglomeramiento sea mínimo. Respecto al abastecimiento, Juan Carlos Giménez (Presidente de la institución), declaró: "El abastecimiento es normal, lo que si la demanda en los últimos días ha sido mayor. Hasta el momento el abastecimiento es normal. Rogamos poder trabajar pronto como lo veníamos haciendo pero la gente está respetando las medidas de precaución"

"En términos de impacto económico por el momento no estamos sufriendo grandes pérdidas, al menos en este sector pero seguramente más adelante vamos a sentir alguna consecuencia de este aislamiento", agregó. En cuanto a los aumentos, Giménez mencionó: "en los cítricos hubo algún aumento en los últimos días debido al bloqueo de camiones que se está dando en las provincias durante los últimos días. En el caso las verduras de hoja también hubo un aumento, pero eso es debido al calor"

En Villa Krause la gente no respeta el aislamiento

En las calles alrededor de la plaza departamental pareciera que la gente no está enterada de las medidas decretadas por el presidente Alberto Fernández. Ya que en la mañana del sábado se pudieron observar grandes colas de gente en los supermercados y bancos del departamento. Da la sensación, que los sanjuaninos no respetan las medidas de aislamiento. La policía hace su esfuerzo, pero el movimiento por momentos se vuelve incesante. Por más que la policía haga su esfuerzo, si la gente no comprende la bajada de línea que hay respecto a las medidas, todo se hace muy difícil.