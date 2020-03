Evo a solas con Canal 13: "En Bolivia hay una dictadura"

Evo Morales llegó a San Juan tras 10 años sin visitar la provincia. En esta llegada, el ex mandatario fue recibido en Casa de Gobierno por el gobernador Uñac. Aunque su visita no fue solamente política, ya que el dirigente se dio lugar para disfrutar del encuentro entre la selección sub 20 de fútbol femenino de su país, contra el conjunto venezolano en el Estadio del Bicentenario.

Fue en este marco que Canal 13 logró hablar con el ex mandatario, refugiado en el país. Morales se mostró contento en su llegada y manifestó su agradecimiento con la comunidad, tanto en , como en San Juan. “Agradecer al pueblo argentino por haber permitido que mis hermanos trabajen acá” Dijo sobre los bolivianos que viven en el país.

Con respecto a la actualidad política, el ex mandatario cargó duramente contra el gobierno interino de Jeanine Añez, actual mandataria boliviana: “Hay que entender que estamos en una dictadura” Exclamó. Morales mencionó que le corresponde ser candidato a senador en su país, en representación de Cochabamba, su lugar de origen, pero dijo que “Lamentablemente en una dictadura no se respetan normas ni la sentencia constitucional.

Luego, Evo siguió cargando con dureza contra Añez y los funcionarios actuales: “Hay mucha fuerza del pueblo boliviano, el pueblo está indignado”. También mencionó la caótica situación de su país: “Proyectos paralizados, todo se para, no hay presupuesto para educación, y ya empiezan las privatizaciones”.

Recordemos que el 3 de mayo se realizarán las elecciones en Bolivia, donde se elegirá al nuevo mandatario que gobernará el país. El MAS, partido de Evo, presenta a Luis Arce, ex ministro de Economía de Morales, como candidato a presidente y a David Choquehuanca, que fue su canciller, para vicepresidente. Por otra parte, serán de la partida la presidente interina Jeanine Áñez y el líder cívico Luis Fernando Camacho, quien encabezó las protestas contra Morales entre octubre y noviembre que dejaron 35 muertos. Morales buscará ser candidato a senador de su región natal, Cochabamba, aunque el Tribunal Supremo Electoral de su país lo inhabilitó por considerar que incumple el requisito de residencia permanente en Bolivia, tras su partida a la Argentina.