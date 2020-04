ALERTA: Confirmaron paro de colectivos para este jueves por 24 horas

Este miércoles a última hora, el secretario general de la UTA en San Juan, Marcelo Maldonado, confirmó que este jueves, habrá paro de colectivos por 24 horas. La medida, comenzará a partir de las 12 del mediodía y se extenderá hasta el mediodía del viernes, según informó el dirigente.

El paro se llevará a cabo a nivel nacional, ante el descontento de los trabajadores por incumplimiento de las empresas en el pago de salarios y acuerdos paritarios. Además, Maldonado, señaló que “están cansados” de que los empresarios, “usen a los trabajadores” para obtener beneficios en medio de la coyuntura que atraviesa el país por el coronavirus.

“A nivel nacional somos una actividad esencial con carácter obligatorio. Se nos acusa de no cumplir con las medidas de prevención por el coronavirus y me parece perfecto. Los trabajadores deberían tener los insumos necesario, pero no se garantiza la seguridad, estamos expuestos para ser parte del traslado de los servicios esenciales y no nos tratan como corresponde”, dijo el secretario a Canal 13.

El gremialista, dijo que el Gobierno Nacional y los empresarios, solo atienden las necesidades del Área Metropolitana de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, mientras que el interior “parece que somos trabajadores de segunda”.

“Esto nos lleva a tomar una medida en un momento que no debería suceder”, reconoció Maldonado. Y aseguró que muchos

En cuanto a la situación en San Juan, el dirigente, dijo que el Gobierno de la Provincia, garantizo subsidios para que el sector del transporte continúe brindando el servicio. Sin embargo, aseguró que los empresarios no pagaron los salarios o recortaron el sueldo de los colectiveros para presionar al Gobierno y obtener más subsidios. “Estamos cansados que nos usen”, sostuvo.

Si bien, el secretario de la UTA, reconoció también que la recaudación de las empresas cayó y es prácticamente “nula”, dijo que el motivo es porque los colectivos funcionan con una frecuencia mínima, cuando deberían circular con normalidad para poder cumplir con los protocolos, como por ejemplo, el de llevar a todos los pasajeros sentados y a ninguno parado.

Maldonado, concluyo que la medida “no se trata de si cobraron o no los colectiveros. Se trata de que en todas las provincias, las cámaras empresarias, buscan un benéfico propicio por esta situación".

Ahora, el directorio de la UTA a nivel nacional, buscará una reunión con las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación para buscar una solución al conflicto.