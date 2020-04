Malvinas: El recuerdo de la Guerra y el reconocimiento a los “nuevos combatientes” del coronavirs

Este jueves 2 de abril, se cumplieron 38 años de la Guerra de Malvinas en medio de un contexto conmocionado por el coronavirus a nivel mundial. Sin embargo, hubo diversos homenajes a nivel provincial y nacional para honrar la memoria de todos los caídos y ex combatientes del conflicto bélico.

Canal 13, habló con Oscar Albornó, un veterano sanjuanino, que el año pasado regresó al Archipiélago en uno de los viajes que organiza el Gobierno de San Juan, y pudo “cerrar las heridas” que dejó aquella batalla contra Gran Bretaña.

“Siento una tristeza de que hayamos perdido la Perla del Atlántico sur. Siento que no podemos darles el homenaje a nuestros héroes caídos en combate. Siento tristeza porque nuestra gente no nos acompaña como nos tienen que acompañar. Pero hoy, la lucha de los veteranos es estar en casa cuidando a nuestras familias”, comentó Oscar. Además, agradeció por haber vuelto a Malvinas gracias al Gobierno de San Juan. “Sentí penurias, debilidades que debe sentir todo ex combatiente. Pero doy las gracias por el apoyo que recibí de ellos”, dijo.

“Hoy, después de 38 años, volvimos a combatir, pero nosotros no somos los combatientes, son los médicos, enfermeros, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, los medios, la gente que trabaja para que nuestra nación siga caminando. Es lindo poder comunicarme y pedirle a toda la gente por este medio que ayude y luche esta guerra contra un enemigo invisible, pero que trae mucha muerte”, comentó Albornó, en alusión al contexto de emergencia sanitaria que atraviesa el país.

“Yo escuché y vi al enemigo. En esta guerra es imposible. Por eso les pido que nos quedemos en nuestras casas”, dijo el hombre.

Oscar, también relató momentos que aún viven en su memoria sobre la guerra. “Cuando volví a Malvinas fue para cerrar etapas. Mi mujer me dijo que en 32 años nunca le conté lo que viví en Malvinas. Eso quedó guardado. Cuando a nosotros regresamos, nos hicieron firmar un acta donde teníamos que cerrar lo que pasó en Malvinas. Y pasó el tiempo y quedó guardado. Después del viaje, parece que algo se desató y empecé a contar”, reveló el ex combatiente.

“Hay periodistas que se enteraron más cosas que tu propia familia me dijo mi mujer. Y es porque teníamos guardado eso. Y cuando regresamos a Malvinas se nos abrió. Para mi es una herida cerrada y doy gracias por haber vuelto y a vivir la vida. Cuando fui a la guerra, juré por Dios, la Patria o Muerte. Ahora es por la familia”, sostuvo Oscar

El veterano sanjuanino, también recordó el día que les envió una carta a sus padres. “El día 28 de abril, el encargado de compañía, pasó por cada uno y nos anotaba el destinatario, el lugar y qué les queríamos decir en pocas palabras a nuestra familia. Yo les escribí a mis padres y les dije que estaba bien en Malvinas y no pasaba nada. Pero eso les llegó a las 12 del primero de mayo, y se contradecía, porque a las 6 de la mañana de ese día ya habían bombardeado Malvinas, el aeropuerto y todas las posiciones alrededor del aeropuerto. Por eso, mis padres tenían dudas”, narró.

Albornó, detalló que estuvo 56 días en Malvinas de los cuales, dos estuvo prisionero y 54 días en primera línea de combate. “Con el Cuarto Regimiento combatimos contra la Tercer Brigada de Paracaidistas ingleses. Las batallas fueron muy duras y lo insoportable era esperar el combate. Pasaron muchos días. Casi 50 días sin combatir pero recibiendo fuego de artillería y aviación enemiga”, relató Oscar. Además, dijo que tenían mucho hambre y mucho frío.

El ex combatiente, también confesó sobre los duros momentos en los que le tocó perder a compañeros y soldados argentinos. “Cuando caían bombardeos teníamos que pasar la revista de pozo en pozo. Un día, tras un bombardeo, en uno de los pozos no respondieron. Fuimos a ver y había un los soldados muerto. Lo tocamos y parecía una gelatina su cuerpo, la bomba lo había alcanzado”, recordó.