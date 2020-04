Libre de humo: Los kiosqueros preocupados porque no llegan cigarrillos a San Juan

Los kioscos céntricos están administrando la cantidad de paquetes de cigarrillos para no quedarse sin stock, esperando que se vuelva a reactivar nuevamente la entrega del producto desde Buenos Aires. Por eso los comerciantes advirtieron que si las tabacaleras no mandan hasta el jueves, ya no habrá más para vender.

Este martes, un repartidor charló con Canal 13 y contó que “no se sabe cuándo llegan los cigarrillos, supuestamente el lunes empezaba a producir”. El comerciante, afirmó que si se da esa situación, para que sean distribuidos pasaran entre 10 y 15 días.

En tanto que en los negocios y kioscos de Capital, solo se consiguen las marcas de cigarrillos más caras, según lo que aseguró el trabajador. Una constante desde que comenzó la cuarentena obligatoria a mediados de marzo.

A pesar de haber faltante del producto, el repartidor señaló que la mayoría de los locales céntricos no han aumentado el precio. Algunas marcas de las más económicas si aumentaron el precio.

El comerciante informó que el jueves se quedó sin stock, cuando llegó una partida chica “Estamos aguantando, pero entre el miércoles y jueves se acabaran todo” aseguró.