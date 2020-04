Todavía no vacunaron a mayores de 65 en tres departamentos

Bajo el lema “Ama, confía y protege” se sigue desarrollando la semana de vacunación de las Américas y, aunque la campaña se vio afectada por la cuarentena para prevenir el coronavirus, la idea desde Salud Pública, es divulgar lo que más se pueda para concientizar que “las vacunas salvan a millones de personas en todo el mundo”.

Noticias Relacionadas Salidas recreativas para niños en San Juan: la decisión del Gobierno

La jefa de Inmunización, Marita Sosa, contó a Canal 13 este martes, que en la zona de Capital, Rawson y Rivadavia aún falta realizar la vacunación a mayores de 65 años. Mientras que el resto de los departamentos ya terminó el recorrido de vacunación a domicilio. “Estos departamentos son grandes, son los que concentran la mayor cantidad de población de la provincia”, indicó.

Sosa aseguró que la estrategia de ir casa por casa vacunando “es demorosa pero efectiva para proteger a este grupo de riesgo”. Además, la funcionaria de Salud Pública recordó que en Argentina la vacunación es obligatoria y gratuita por ley, “por tanto todos los habitantes se deben vacunar”. Esto último, tiene que ver con poner a la salud colectiva por sobre la individual. Aunque, la Jefa de Inmunización contó que son muy pocas las personas que se oponen a vacunarse.

Noticias Relacionadas La cuarentena lo hizo: cientos de personas se dieron cuenta que son ludópatas

Por otro lado, gracias al calendario de vacunación con la terminación de los DNI, se pudo lograr que las embarazadas y niños no se acumulen en el vacunatorio, según afirmó Sosa, quien aclaró además que salvo el jueves 23 donde la cola de gente se hizo extensa, la gente fue respetuosa. “Hemos tenido que devolver solo a unos pocos porque no eran de Capital o porque no tenían la terminación del documento que estábamos atendiendo ese día, pero en general la gente fue respetuosa del cronograma que habíamos estipulado”

La Jefa de Inmunización de la provincia, contó que este año están teniendo un buen flujo de gente, “hemos atendido aproximadamente en el vacunatorio a 300 personas entre mamás y niños, durante os tres días que hemos atendido a este grupo y ha sido similar en los demás centros de salud”

Sosa aseguró que este año, la cuarentena hizo que se retrase la visita de los padres a los centros de salud para la aplicación de la vacuna para sus hijos, y por eso la gente está aprovechando para ponerse al día con el calendario de vacunación de sus niños. “Además de colocar la antigripal, hemos tenido también mucho trabajo para poner los calendarios al día”

En cuanto a la continuidad del calendario, la funcionaria de Salud Pública afirmó que las fechas se mantienen igual para todas las semanas, ya que es una modalidad de trabajo que tendrán hasta que dure la emergencia sanitaria para favorecer el distanciamiento social, y así evitar las aglomeraciones de público. Sosa, aseguró que todas las semanas se trabajará bajo la misma modalidad, por terminaciones de DNI.