La clásica paella de Semana Santa, otra víctima del coronavirus

El propietario de un local gastronómico relató a Canal 13 la fuerte baja que sufrió en las ventas debido a la cuarentena decretada por el presidente Alberto Fernández por la pandemia que mantiene en vilo al mundo. Respecto a la baja en las ventas, dijo: “Estamos atravesando un tiempo muy difícil pero habrá que esperar que esto pase, no es el fin del mundo. La venta en la cuarentena, en lo que es comida para llevar ha caído un 90%. En esta semana santa puede ser un 20,30% de lo que era las semanas pasadas anteriores, cuando se movía gente” Luego agregó: “Una porque no puede haber gente en el local y además la gente tiene que aguardar distancia, tiene que esperar y eso demora la entrega. La gente no quiere salir”

Noticias Relacionadas El virus de la abstinencia: rompió la cuarentena para ir a comprar marihuana y terminó preso

Además el empresario mencionó: “El fin de semana hemos estado abriendo para no tener cerrado pero no se ha vendido casi nada, hay muy pocos deliverys”. En cuanto a la forma de trabajar con los proveedores, el comerciente dijo: “Nosotros tenemos proveedores de años, no nos hacen faltar mercadería pero así como a nosotros se nos ha caído la venta, a ellos también. Es una cadena, todos estamos padeciendo la situación. Toda la gente que nos provee mercadería está trabajando desde las oficinas. Antes te traían dos veces a la semana, ahora el transporte viene una sola vez, es decir un menor movimiento”

No hubo aumentos de precios

El comerciante dijo que no hubo modificación de precios, “el pescado siempre para Semana Santa se dispara, pero en esta semana que ha sido tan atípica… El factor de pescados y mariscos ha tenido un fuerte retroceso que un buen porcentaje lo consumen los restaurantes. Eso está todo cerrado, entonces a ellos también les influye, por eso no se han disparado los precios”. Luego agregó “lo normal es que en todas las Semanas Santas se dispare el precio. En esta semana no se modificaron por toda esta situación atípica”

Noticias Relacionadas La que faltaba, ahora denuncian haber visto ovnis en Chile y otros países

Respecto al precio de la paella que tiene en su local y de los abusos de precios que suelen producirse, dijo: “La porción de paella sale $340, vale exactamente igual que valía anteriormente. El precio no ha variado. Lo que pasa que después uno tiene que seguir, entonces no hay que abusarse esto después sigue. La gente no tiene plata, seguramente va a haber una gran recesión para todo el mundo. El tema de restoranes y bares está muy complicado, entonces no sé cómo iremos a aguantar”

Para finalizar, el empresario gastronómico dijo: “Seguramente este Viernes Santo voy a hacer un 60% menos de paella, respecto a los años anteriores. Por la cantidad de gente que hay, aparte este año en el súper estoy yo solo, las demás casa de comidas decidieron no abrir porque no les convendrá, la verdad que no sé. No es fácil tener una semana abierto con los gastos para vender un 10% de lo que vendías antes y al no tener el comedor, peor".