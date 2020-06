Desgarrador relato de camionero: 'lo peor sería llevar el virus a mi familia'

Los transportistas son actividad esencial desde el día uno de la cuarentena. Es así que recorren las rutas de todo el país, y muchos se convirtieron en portadores y vectores de coronavirus. Tras tres casos de camioneros detectados en San Juan, la provincia estableció que para entrar a nuestro territorio hay que acreditar no ser portador del virus. Pese al malestar, un camionero afirmó que 'lo peor sería llevar el virus a mi familia'.

Se trata de José, un transportista que llegó a San Juan desde Buenos Aires, y mientras espera en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario el resultado de su hisopado, dialogó con Canal 13. 'En el mes estoy entre 21 y 26 días en la ruta. Uno trata de tener cuidado pensando en la familia, ellos si están cumpliendo la cuarentena y encima que no nos vemos sería lo peor para mi llevarles el virus', destacó.

En este sentido, aseguró que por la cuarentena los transportistas no pueden compartir nada con sus compañeros por lo tanto pasan los días solos. 'Hay colegas con los que no nos vemos hace meses y te dan ganas de darles un abrazo pero no podemos. Soy soltero y ando de la mano de mi vieja para no dejarla sola. Me encargo de hacerle las compras por ejemplo porque puedo salir con mis permisos", detalló José.

Por otro lado, destacó la disposición de hacerlos esperar en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario ya que hay veces que duermen en lugares peligrosos o a la orilla de la ruta, con el riesgo de protagonizar un accidente. 'Acá nos dejan ir a los sanitarios del Estadio. Y pedí permiso para cocinarme y me hice una vianda. Tuvo que ser de forma individual y no en la ronda que siempre hacemos para comer", explicó.

Finalmente, manifestó que desde el Gobierno de San Juan los asistieron con comida, en referencia a los sanguches que les llevaron. 'En otras provincias nos frenamos con el camión y los comercios nos bajan las persianas en la cara, nos dicen que no atienden camioneros. Así que ya sabemos que debemos traer el doble de comida que antes porque no sabemos qué puede pasar', finalizó.