Hisopados en frontera: los camioneros con Covid-19 serán tratados en San Juan

Desde el domingo pasado, cuando un transportista sanjuanino dio positivo de Covid-19 en la provincia, el control a los camioneros se convirtió en un tema que atravesó todo el protocolo sanitario y la opinión pública. De hecho, esta semana cambió la modalidad en la que son recepcionados en el ingreso a la provincia los encargados de trasladar suministros por todo el país. En este sentido, finalmente confirmaron que aquellos que den positivo estando en la provincia, cumplirán su aislamiento dentro de San Juan.

Precisamente, Mónica Jofré, jefa de Epidemiología afirmó que 'si dan positivos en un test rápido, se espera que se le haga la PCR. Si este también da positivo se espera que cumplan el aislamiento en la provincia de San Juan'.

En sintonía, Matías Espejo, subdirector de Medicina Preventiva, señaló a Canal 13 que en caso de dar positivo 'la carga que transportan queda en custodia en diferentes depósitos fiscales y el destinatario tiene que retirarla'. Es decir, si el receptor es de San Juan, él mismo debería pasar a descargar directamente, mientras que si la empresa pertenece al ámbito nacional o internacional, debe enviar a otra unidad a buscarla.

Días atrás, los medios locales daban cuenta de las demoras que se generaron en las rutas de ingreso a la provincia, hoy denominadas 'corredores sanitarios'. Esto generó una reorganización en Gobierno y desde entonces el protocolo comenzó a concretarse en el Estadio Bicentenario. 'Ya hay turnos para este sábado y el domingo. Se han ido sumando porque inclusive el domingo en la tarde se harán hisopados. Los resultados van a ser publicados en resultados.sanjuan.gob.ar y el turno se puede pedir ahí mismo', detalló.

Espejo explicó cómo es el criterio para la realización de pruebas de Covid-19. 'Es tanto para jurisdiccionales como interjurisdiccionales, y para las personas que van a renovar la licencia profesional. Se trata de una actividad que es esencial que permite mantener la cadena productiva y alimenticia. Pero también constituyen población de riesgo ya que mucho de los casos transita por otras de las provincias con circulación viral o comunitaria, sabemos que andan de manera responsable. Por eso están siendo sometidos de manera sistemática a un seguimiento desde un hisopado el día 0, un test rápido el 7, hisopado el 14 y así posteriormente', explicó.

Además, el funcionario de Salud Pública se explayó sobre quienes deben esperar el resultado y destacó que el Estadio Bicentenario es un espacio que cuenta con 'seguridad', 'estacionamiento' y 'comodidad'.

Por último, aclaró que el resto de los choferes (remises, camionetas de reparto, entre otras) no tienen la obligación de realizarse el hisopado, pero sí es 'conveniente' que se lo hagan por una cuestión de 'llevar tranquilidad a la casa'. 'Además, aconsejamos que el resto de los sanjuaninos no se lo haga porque en la provincia no hay aún circulación viral', concluyó.