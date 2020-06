Investigan audio de un supuesto profesor que insultó a sus alumnos

Horas de revuelo fueron las que sobrevolaron las últimas horas en la Universidad Nacional de San Juan. En horas de la mañana un audio de un supuesto profesor de la Facultad de Ingeniería salió a la luz a través de la gente de Tiempo de San Juan. En el audio se escucha al supuesto profesor insultando a sus alumnos por no entender el tema que había explicado.

Noticias Relacionadas 'Distanciamiento': Mirá cómo será la nueva cuarentena en San Juan

En el audio que trascendió se puede oír la voz del supuesto profesor que dice: “Vamos a explicar ondas electromagnéticas, esto lo vamos a explicar una vez más. Ya me tiene harto esto y me da por los huevos tener que explicarlo a cada rato”. Para continuar: “Pasa que ustedes son una manga brutos, hijos de pu…, me tienen los huevos llenos ya, la pu… que los re parió”.

Debido a las repercusiones, Canal 13 se comunicó con Tadeo Berenguer, decano de Ingenieria. "Nosotros cuestionamos esta situación y repudiamos por completo este audio. Pero el asunto es que es fundamental saber el origen de ese mensaje, porque no tenemos las pruebas sobre su procedencia", dijo.

Noticias Relacionadas Argentina registró la cifra de muertos más alta en un día

Por la naturaleza del audio, resulta impredecible conocer la identidad de la persona, aunque aseguró que por el tema del cual habla en el audio se puede saber de que cátedra dicta este supuesto profesor. "No tenemos más pruebas, no sabemos en que contexto se dijo o una filmación. Las clases virtuales de la Facultad son con imágen, podría haber otra prueba, pero hasta el momento no la tenemos".

De todos modos, el decano expresó que seguirán esperando que haya una denuncia, pero que la situación los obliga a investigar el caso. "Pero quiero repudiar una vez más este hecho, porque no nos da orgullo que la institución se encuentre envuelta en este contexto. De todas maneras seguiremos investigando para llegar a fondo del hecho".