'Prefiero morirme': tiene párkinson y se encadenó para que le den su pensión

Rubén Osvaldo Miranda era operario en Gualcamayo pero el 25 de junio de 2015 le detectaron párkinson, motivo por el cual la empresa le pagó la indemnización y dejó su trabajo. Inmediatamente, comenzó a realizar los trámites para percibir una pensión por invalidez, algo que no iba a marchar como esperaba. El hombre tuvo que demostrar en dos oportunidades que padece un 70% de invalidez pero de igual manera aún no le otorgan este derecho. Ante esto, se encadenó en la puerta de ANSES.

'Fue muy difícil, tenía todo y ahora tuve que vender todo porque no tengo para comer ni para los remedios. En 5 años me comí la liquidación, yo doy más, no sé qué voy a hacer para pagar el alquiler, ni qué voy a comer mañana', contó ante Canal 13 el hombre que tiene 35 años de aporte y hace un año debería haber salido su jubilación.

Es por esto que Rubén decidió encadenarse en la puerta de ANSES con el objetivo de ser recibido y que alguien le informe de manera fehaciente cuándo comenzará a cobrar. 'Prefiero morirme, no sé qué hacer. Vengo y me dicen que debo esperar, no me dicen por qué pero no puedo esperar más. Ya me han hecho los estudios, hicimos juicio y me dieron 70% de discapacidad', agregó.

Además de jubilarse por esta situación, Rubén contó que padece otra enfermedad. 'Tengo hipertensión además, estoy esperando cobrar para poder operarme y colocarme una prótesis. Trabajé toda mi vida para terminar así creo que es muy injusto, a la gente no le calienta que trabajé toda mi vida. Me voy a encadenar y que sea lo que Dios quiera', afirmó.