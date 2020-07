Escándalo en el patio de comidas: "Te llevo porque estoy de mal humor"

Tras el escándalo por los 12 menores demorados en el Patio Alvear por la noche del sábado, Gabriela Posse, mamá de una de las nenas involucradas, habló con Canal 13. La mujer, contó detalles sobre el hecho y se quejó por el trato que tuvo la policía con los menores.

El caso, generó gran revuelo e indignación en los padres de los menores detenidos y varias partes involucradas salieron al cruce por las diferentes versiones que circularon sobre el hecho. El gerente comercial del Patio Alvear, Alejandro Escobar, defendió el accionar policial en el centro comercial, y lo calificó de "impecable", en declaraciones a Radio Colón. Además, dijo que los menores fueron detenidos fuera del local, donde estaban esperando para entrar, y que estaban "en masa y sin los elementos de protección como barbijos.

Por su parte, el jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez, dijo que investigarán el accionar policial, como así también el accionar de los padres contra la policía. Además, indicó que los chicos detenidos, arribaron a la Comisaria 4° a las 21.45 del domingo, y fueron entregados a sus padres antes de las 22.35. El motivo de la demora, fue porque los menores no estaban cumpliendo con las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia del coronavirus, según dijo Martínez.

hoy mi hermana (12 años) fue a comer al patio alvear con sus amigas y cuando les estaban por entregar la comida entraron policías y se llevaron a 14 NIÑOS en la chanchita, sin avisar previamente a los padres y quitandoles los celulares, mi hermana con su celular escondido llamó a pic.twitter.com/z2egDWy65z — G Z (@_guadazabala_) July 19, 2020

Gabriela Posse, en diálogo con Canal 13, detalló los momentos desesperantes que vivieron por la detención de su hijo y contó detalles sobre el relato de la menor ante lo ocurrido. “El sábado a la noche le llamaba al teléfono y mi hija no me contestaba. Después le llamó el padre le llamo y tampoco. Decidimos ir a buscarla al Patio Alvear, y cuando estábamos por salir, nos llamó”, dijo.

Según contó la mamá, su hija, le pidió el teléfono a una de sus compañeras, ya que a ella le habían retenido el aparato al momento del traslado a la Comisaría 4°.

“Medio llorando, nos dijo que la estaba llevando la policía desde el Patio Alvear. Ella le preguntó a la policía por qué los estaban llevando y la policía respondió que no sabía bien por qué, pero les decían que los tenían que llevar”, comentó.

La mujer, comentó que “primero subieron a los varones a la fuerza y ellos preguntaban el motivo del traslado, y les decían a la policía que estaban por comer. Habían pagado la comida”.

Según le contó la nena a su mamá, le preguntaron el nombre a una mujer policía que intervino en el operativo y no se identificó. Sin embargo, les respondió a los pequeños: “Soy la Cabo. Te llevamos porque estoy de mal humor, por eso te quiero llevar”.

Luego, los papás, llegaron hasta la sede de la Comisaría 4°, donde el personal policial, les dijo que ellos no habían intervenido en el procedimiento, sino que eran otros policías quienes habían trasladado a los menores hasta el lugar. No obstante, el motivo de la detención que les dieron en la dependencia, fue que los niños no estaban cumpliendo con el distanciamiento social.

La mamá, se quejó además por el gran operativo que desplegaron los uniformados para llevarse a los pequeños a la comisaria. “Aparte de estar el camión de la policía esperándolos, había patrulleros, motos, policías a los costados, con armas. Y ellos escoltados por un policía”, señaló.

En su relato, la madre de una de las menores, comentó que “ellos estaban en la cola de Mc Donald para pagar la hamburguesas, fueron directamente a ellos, mi sobrino dijo que pagó la hamburguesa, no se la dieron y se los llevaron”.

Además, la mujer, comentó que otros chicos, dijeron que la policía los había maltratado. “Todos tenían el barbijo puesto, mi hija llevaba alcohol en gel. Tal vez no cumplieron el distanciamiento, no lo justifico. Pero el lugar estaba habilitado y me pareció una buena idea que fuera al patio después del encierro”, contó la mamá. Además, agregó que en el lugar había muchas personas que no cumplían con el distanciamiento, si ese fue el criterio por el que demoraron a los menores.

"El maltrato policial y las contestaciones son el punto del problema”, sostuvo Gabriela.

En cuanto a las acciones legales que realizarán los padres de los menores detenidos por este hecho, comentaron que la abogada Silvana Aciar, será quien llevará a cabo las diligencias.

Tras el hecho, la mamá, comentó que ahora su hija “está con miedo, no quiere salir, quiere juntarse en casa con sus amigas, no solo ella, las hermanas también tienen miedo. Esto no sé si es abuso a su niñez, a su inocencia. En el Patio Alvear hay un montón de gente adulta y no cumplen el distanciamiento”.

Gabriela Posse, agregó que “ellos estaban solitos, no tenían quien los protegiera. Se abusaron en la forma de contestar y en el modo de tratarlos. Si sos policía y estás preparado, tendría que estar minoridad y deberían llamar a los padres. Pero no, los llevarlos a una comisaria donde se lleva a delincuentes, no a los niños de 10 a 14 años que solo estaban pasando el rato”.