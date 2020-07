¡Pisó el palito! Estafador cayó en la 'trampa' de periodista sanjuanino

Son muchas las personas que aún tienen inconvenientes para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Ante esto, hay 'mano de obra' que se dedica a localizarlas para estafarlas, con la supuesta facilitación del trámite. Son diversas las modalidades, y no discrimina en qué punto del país se encuentre. En este sentido, este martes se llevó a cabo un intento de estafa a un periodista sanjuanino, a través de un llamado proveniente de Córdoba.

Desde el número +54 351 628-7381, un hombre llamó a Luis Córdoba haciéndose pasar por empleado de Banco San Juan. Le aseguró que debía seguir una serie de pasos para poder cobrar $20.000, correspondientes al 1er y 2do IFE. Sin embargo, como la potencial víctima no es beneficiaria de este aporte, ya que no lo solicitó por ser trabajador en relación de dependencia, advirtió que se trataba de un intento de estafa y comenzó a grabar.

Sin aportar ningún dato, para evitar que sea utilizado por el estafador, trató de conocer cómo es la modalidad. El estafador le dictó al supuesto beneficiario un PIN BANCARIO, algo que no tiene validez y que solo es un elemento de distracción para ganarse la confianza. Finalmente, el farsante le solicitó que le comunicara de qué banco es cliente y, al no darlo a conocer, le pidió que utilizara la de algún familiar, preferentemente jubilado o pensionado.

Como la presunta víctima manifestó que no contaba con ninguna tarjeta, el estafador expresó que le dará de baja al beneficio. Fue ahí cuando el periodista le expresó al estafador que sabía cuáles eran sus intenciones y el farsante estalló de bronca. Tras un cruce de palabras, quedó claro que se trataba de un intento de estafa. Esta fue la conversación:

Estafador: Te has enterado del beneficio del IFE?

Periodista: No, la verdad que no

Estafador: ¿Pero has podido visualizar que existe, en los noticieros?

Periodista: Sí, he visto que está pero no he visto para mí.



Estafador: Perfecto, yo te informo que acá en Banco San Juan tenés depositada la suma de $20.000, ¿usted sabe?

Periodista: No

Estafador: ¿Cómo?

Periodista: No, no sabía

Estafador: Perfecto, yo le informo que a usted se le ha otorgado un turno para que pueda recibir esto en el día de hoy, ¿sí?

Periodista: Sí.

Estafador: Perfecto, esto es para que puedas cumplir con las pautas de la cuarentena obligatoria y también para que puedas suministrarte de lo primordial para que podamos prevenir el coronavirus como guantes, barbijo, alcohol en gel y artículos de limpieza, ¿bien?

Periodista: Bien



Estafador: Perfecto. Si sos tan amable, podés tomar nota del pin bancario adonde te van a depositar.

Periodista: Dale

Estafador: Digame cuando tenga para tomar nota a mano.

Periodista: Sí, ya tengo

Estafador: Perfecto, te voy a pedir que pongas PIN BANCARIO

Periodista: ¿Pin bancario?

Estafador: Pin bancario por favor

Periodista: ¿Cómo? ¿Escribo Pin bancario?

Estafador: Pin bancario. Ahora vas a tomar nota de la clave.

Periodista: Bien, decime

Estafador: 224510, 224510, ¿bien?

Periodista: Sí



Estafador: Esa calve ya tiene incorporado los $20.000. Ahora yo te informo que son $20.000 porque tenés depositado también el primer IFE, ¿se entiende?

Periodista: Sí

Estafador: Esto ya se está pagando por segunda vez.

Periodista: Sí.

Estafador: Si usted no desea recibirlo debe decírmelo acá. Nosotros no le vamos a solicitar ningún dato como cuenta bancaria, ni claves porque esos son datos confidenciales tuyos y de tu entidad bancaria. ¿Sí?

Periodista: Bien



Estafador: Acá lo que se te debe realizar a través de la clave bancaria es la acreditación online sin ningún tipo de gastos.

Periodista: Bien.

Estafador: Obviamente le debo informar que este beneficio es temporal, no es que lo vas a cobrar todos los meses, ¿bien?

Periodista: Ah, bien

Estafador: ¿Usted dispone de algún horario para cobrar esto?

Periodista: Me puedo hacer un tiempo

Estafador: ¿Cómo?

Periodista: Me puedo hacer un tiempo



Estafador: En este caso, ¿en qué banco puede cobrar usted esto?

Periodista: Usted me está llamando de Banco San Juan supuestamente

Estafador: Claro, pero a usted lo respalda el Banco San Juan también, ¿no?

Periodista: No

Estafador: Perfecto, por algo se lo habrá depositado el Gobierno acá caballero. ¿Porque tiene el dinero acá? ¿Usted tiene una cuenta abierta acá en Banco San Juan?

Periodista: No

Estafador: Bueno, ¿quién sería su banco que lo respalda?

Periodista: No, ninguno.



Estafador: Perfecto, vas a tener que cobrar con débito de algún familiar. Puede ser mamá, papá o abuelo jubilado o pensionado para que te acreditemos.

Periodista: Bien

Estafador: Ya que no te respalda ninguna entidad bancaria, ¿perfecto?

Periodista: Bien, bien.

Estafador: ¿Usted tiene ya alguien que lo pueda ayudar en esto?

Periodista: No, no. Estoy solo.

Estafador: ¿Cómo piensa recibirlos? Dígame usted

Periodista: Y no sé, dígame usted porque yo desconozco.

Estafador: Necesita la cuenta de algún jubilado o pensionado para que depositemos el dinero ahí.

Periodista: Bien

Estafador: ¿Tiene alguien que lo pueda ayudar en esto?

Periodista: No, la verdad que no



Estafador: Bueno, lo vamos a dar de baja caballero

Periodista: Bueno, está bien.

Estafador: Hasta luego.

Periodista: Que andes bien, estafador

Estafador: Andá a la puta que te parió che gorreado

Periodista: ¿Y vos? ¿Tu señora cómo anda?

Estafador: ¿Y la tuya? ¿Y tu señora cómo anda? Si yo soy el que te gorrea a vos

Periodista: Andá, si hablando así no podés gorrear a nadie vos.

Estafador: ¿Qué?

Periodista: No podés gorrear a nadie vos



Estafador: ¿Sabés vos a todos los sanjuaninos otarios como vos que he choreado yo?

Periodista: ¿Sí?

Estafador: ¿Sabés vos a todos los sanjuaninos otarios como vos que he choreado yo?

Periodista: Uy, sí. Sos muy vivo por eso

Estafador: Yo calculo que los más otarios de todo el país Argentina son los sanjuaninos

Periodista: Y seguro que te va muy bien

Estafador: Están todos choreando ahí.

Periodista: Y seguro que te va muy bien

Estafador: Gracias a eso me he cansado de fumar porro

Periodista: Uh qué flash loco, que bueno que sos. Que gran vida

Estafador: Con lo que yo les he choreado, vos tenés que trabajar dos años.

Periodista: Me encanta trabajar a mí, a vos no parece.

Estafador: Y si soy albañil, soy ciruja. Nos vemos, voy a ver si se las puedo seguir haciendo.