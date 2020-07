El 1 de agosto volverán los entrenamientos y dijeron cuándo los 'picaditos'

A partir del 1 de agosto comenzaría la fase 1 de lo que será la vuelta de los deportes colectivos de competencia. En este sentido, Jorge Chica, secretario de Deportes de San Juan, le confirmó a Canal 13 que esto será así 'siempre y cuando se mantenga el estatus sanitario'.

Según explicó el funcionario, esta reactivación está planteada para 12 disciplinas, entre las que se cuentan el fútbol, el rugby y el hockey sobre césped, entre otros. Además, destacó que en esta primera fase 'solo se podrá realizar actividad física, nada de contacto, es solo para la puesta en forma'.

Además, Chica comentó que en una segunda fase volverán los entrenamientos con pelota, mientras que en una tercera se podrá volver ya con el deporte en competición. 'De una fase a la otra, estimamos que pueda haber un mes de diferencia si todo sigue bien encaminado', aclaró.

Finalmente, el secretario se refirió a las escuelitas de fútbol recreativo y apuntó a que en la primera fase 'también podrán volver' ya que resulta más 'fácil' controlar que no se generen contactos. Por otro lado, estimó que recién en la última fase de esta vuelta, volverán los picaditos o partidos amateur. 'No pensamos liberarlos antes porque vamos a esperar a que se confirme a nivel nacional. No queremos los reclamos de unos porque otros largaron, entonces van todos juntos', dijo.

Esta decisión de esperar hasta el 1 de agosto tiene que ver con la posibilidad de no volver cuando el invierno atraviese su etapa más cruda. 'Creemos que esta etapa puede provocar afecciones respiratorias o enfermedades que puedan confundirse con síntomas de Covid, vamos a esperar a que pase lo más pesado del invierno', concluyó.