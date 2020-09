'El título universitario me empoderó y me fortaleció'

Angelina Bárbara Sánchez, hace poco más de un año hizo historia en el ámbito de la UNSJ al convertirse en la primera chica trans en recibirse de la Facultad de Ciencias Sociales. El 30 de agosto de 2019 se recibió de Licenciada en Trabajo Social, hoy a poco más de un año recuerda las emociones que vivió aquel día y nos cuenta sobre el puesto de trabajo en el cual se desempeña en la municipalidad de Caucete.

- Se cumplió un año que te recibiste y fuiste la primer egresada trans de la UNSJ. ¿Qué recordas de aquel día, cómo fue tu paso por la Universidad?

- Lo recuerdo como si fuese ayer, fue uno de los momentos más importante de mi vida. Todo cambió, mi vida me cambió, la gente me mira de otra manera, con otra perspectiva. El paso por la Universidad fue hermoso, rodeada de gente maravillosa, tanto docentes, alumnos, administrativos y personal de limpieza. Este título me fortaleció, me hizo crecer como persona y me empoderó totalmente.

- ¿Por qué consideras que el título te empoderó? ¿Fue muy notorio el cambio que notaste para con vos después de haberte recibido?

- El título me hizo crecer como persona, me ayudó a ser aún más independiente de lo que era antes de tenerlo. La gente comenzó a verme de otra manera, a tratarme de otra manera, me abrió puertas laborales. Creo que fue un cambio muy notorio, me siento realizada, fortalecida, respetada... Y lo más importante mi título me confirmó mi pensamiento de que mi identidad de género no me prohíbe hacer nada de lo que quiero hacer en la vida.

- ¿Qué podes decir de tu experiencia laboral en este primer año que transcurrió después de haberte recibido?

- Muy bueno, yo me recibí el 30 de agosto. En aquel tiempo me encontraba trabajando en el Centro Cívico, en la parte del IPV, un lugar hermoso con gente maravillosa de la cual estoy eternamente agradecida con todos y todas los que formaban parte. Luego en enero me llaman de Caucete para formar parte de uno de los dos equipos interdisciplinarios de la Dirección de la Mujer, Derechos Humanos y Diversidad. Cada equipo está conformado por una licenciada en psicología, una abogada y una licenciada en trabajo social cuya directora es Melisa Vargas, licenciada en Ciencias políticas.

- ¿Qué podes contarnos sobre tu trabajo en Caucete, qué significa para vos?

- Caucete se ha convertido en mi segundo hogar, tanto mis compañeras de trabajo como el resto de profesionales, secretarios, personal de limpieza y chóferes son excelentes personas. Son personas muy humanas, con un corazón enorme. Al igual que la intendenta Romina Rosas, a quien tuve el placer de conocer, es una excelente persona, interesada por la sociedad, aun más por los sectores más vulnerables.

- En el área donde te estás desempeñando ¿A qué tarea estás más abocada, en qué consiste tu trabajo?

- Es un trabajo interdisciplinario, somos 2 equipos que abordamos situaciones de violencia de género y violencia familiar: como la prohibición de acercamiento, exclusión de hogar, régimen de comunicación. La víctima ya sea hombre o mujer realiza la denuncia en la Comisaría 9na. En algunos casos van directo por la Dirección y realizan la denuncia espontánea en el lugar, pero son minoría. Luego una vez realizada la solicitud por la víctima, el equipo procede a realizar una entrevista a la víctima, ya sea citándola en la Dirección o asistiendo a su domicilio. Posteriormente se realiza una entrevista socio, psico, legal, la cual es mandada al Juzgado. También trabajamos con acompañamiento a víctimas que lo necesiten, así sea una charla, un desahogo, realizamos seguimientos de casos si es necesario. En ningún momento se abandona a la víctima, aun así haya renunciado, realizamos y seguimos el caso.

Angelina manifestó que actualmente en el contexto que se encuentra el departamento de Caucete, las entrevistas son realizadas de forma telefónica, por lo tanto los informes son enviados por mail. En ese sentido contó que la Dirección está llevando a cabo un proyecto realizado por la licenciada Melisa Vargas, que consiste en un relevamiento de chicas y chicos trans para conocer la cantidad de personas de este género que residen en el departamento con el objetivo de conocer sus necesidades para poder crear políticas públicas para enfrentar las problemáticas que padece el sector.

- En cuanto al futuro más cercano, ¿Qué objetivos te propones en tu labor o a qué apuntas? ¿Qué otras metas te gustaría superar?

- Por ahora estoy enfocada en seguir creciendo en mi profesión, justamente el mes pasado termine con 3 diplomaturas. La diplomatura en violencia de género y familiar; diplomatura en abogado del niño; y diplomatura en herramientas para detectar y prevenir los distintos tipos de violencia. Ahora estoy buscando un magister de mi interés para poder realizarlo, violencia es una rama que me interesa demasiado. Sin embargo me gustaría poder entrar a trabajar al Penal, otra de las ramas que también me gusta mucho y por la cual lucharé para conseguirlo es la docencia, creo que dar clase en la Facultad sería algo muy gratificante.

Para finalizar Angelina quiso agradecer a todos y cada una de las personas que le brindaron su apoyo: "Simplemente quiero agradecer a mi familia, a Dios, a la vida, a la Universidad Nacional de San Juan, al departamento de Trabajo Social. Al igual que todas las personas que forman parte del IPV, la intendenta Romina Rosas y a la licenciada Melisa Vargas. Pero sobretodo y lo más importante es agradecer a mi resiliencia".