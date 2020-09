El impacto emocional de la cuarentena según un especialista

En la noche del martes, el coach ontológico, Michel Zeghaib fue entrevistado vía Skype durante la edición semanal de Paren las Rotativas. Durante la emisión, el especialista brindó detalles de como es el impacto emocional de la cuarentena en las personas.

En este sentido, Zeghaib manifestó que para el ánimo no hay nada mejor que la realidad, es decir lo que está sucediendo. "Me parece que hay que dejarse de pelear con la realidad, más allá de las cuestiones filosóficas que pueden surgir, hay algo que está sucediendo y hay que aceptarlo", señaló.

Luego, el especialista dijo que a lo largo de estos meses tuvo la posibilidad de escuchar de forma virtual a muchas personas donde notó unos patrones muy comunes. "He observado una constante pelea con la realidad. Creo que hay que hacer una distinción, por un lado creo que la cuestión es pelearte o no pelearte con la realidad y por otro lado acordar o no acordar con ella. Yo puedo no estar de acuerdo con la realidad pero puedo acordar con ella", aseguró.

A continuación el coach planteó una nueva pregunta que la sociedad debe hacerse: "¿Qué crees que pase y que pase en este tiempo en el que vos no elegiste vivir? Vos tenes una realidad impuesta por distintas razones, por un lado está la salud que es la razón principal, es una realidad y vos decidís si querés seguir negándola o no. No estoy hablando de la discusión de la negación o aceptación porque claro que es más importante la salud", declaró.

Asimismo Zeghaib expresó otra pregunta que surge: "¿Qué me pasa a mí con lo que está pasando con la realidad que estoy viviendo? Entonces ahí debo decidir sobre qué tipo de persona quiero ser, que tipo de familia quiero ser y cómo voy a transitar todo esto junto a mi familia. Vos tenes dos realidades, por un lado decidís si querés buscar una primera discusión sobre qué tipo de persona querés ser".

Por ello el especialista aseguró que la pandemia nos ha enfrentado con situaciones que no nos dejaba escapar y ahora hay que mirarlas cara a cara. "El día a día y la cotidianeidad nos impedía que nos sentáramos a mirarlas cara a cara. La cuarentena nos puso frente a un espejo para descubrir que quiero de mi realidad y no tenemos excusa para seguir dilatando esa situación. Como nos estamos llevando con el mundo, con la familia y con uno mismo", concluyó.